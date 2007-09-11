Поляченко не исключает, что оценка акций «Киевгорстроя» проводилась для выхода компании на международные рынки

Глава президиума Строительной палаты Украины, Почетный президент холдинговой компании «Киевгорстрой» Владимир ПОЛЯЧЕНКО не исключает, что оценка пакета акций «Киевгорстроя» проводилась для выхода компании на международные рынки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Есть версия, что оценку проводили для выхода на международные рынки», - сказал он.

По словам В.ПОЛЯЧЕНКО, «Киевгорстрой» может купить только очень богатый человек и только ради бренда. «У «Киевгорстроя» 90 организаций, из них в 60 организациях у «Киевгорстроя» ноль акций», - добавил В.ПОЛЯЧЕНКО.

Отвечая на вопрос о возможной продаже компании, он добавил: «Киевгорстрой» - это визитная карточка каждого мэра. Продавать «Киевгорстрой - это продать самое дорогое. Хотя все возможно. Покупается только здание, ведь контрольного пакета акций нет ни в одной организации».

В.ПОЛЯЧЕНКО также отметил, что среди возможных претендентов на покупку компании называют российские компании «Миракс груп», «Интеко», а также «ахметовские структуры».

Как сообщал УНИАН, заместитель Киевского городского председателя - секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ, комментируя объявленный КГГА конкурс на определение оценщика пакета акций «Киевгорстроя», сказал: «Насколько мне известно, Киевсовет провел оценку всех без исключения пакетов акций, которые принадлежат территориальному обществу, потому что оценка должна быть поставлена на баланс на сегодняшний день. Последняя оценка проводилась последний раз энное количество лет назад и за это время стоимость этих пакетов увеличилась. Поэтому ни единого желания или причастности к любым процессам приватизационным в этом нет».

Справка УНИАН. Главное управление коммунальной собственности Киева объявило конкурс по выбору оценщика для проведения независимой оценки стоимости 80%-го пакета акций (52 млн. 910 тыс. 760 шт.) холдинговой компании «Киевгорстрой». Об этом сообщается в объявлении ГУ коммунальной собственности, опубликованном в газете «Хрещатик» от 9 августа.

В Наблюдательный совет ХК «Киевгорстрой» входят: депутат Киевсовета от блока Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО Денис КАМАРНИЦКИЙ, начальник Главного управления коммунальной собственности КГГА Анатолий ЧУБ и начальник юридического управления ХК «Киевгорстрой» Владимир БЯЛКОВСКИЙ.

Холдинговая компания «Киевгорстрой» - крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежит Киевской территориальной общине и находится в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входит 38 акционерных обществ, от 10 до 30% акций которых принадлежит компании, 6 дочерних предприятий, в которых "Киевгорстрой" владеет 100% пакетом акций, и 51 предприятие - на правах ассоциированных членов.

Как прямой инвестор ХК «Киевгорстрой» построил в 2006 году 426 тыс. кв. м жилья. Всего, как объединенный подрядчик, компания в прошлом году построила 730 тыс. кв. м жилья. В целом предприятиями Холдинга было построено 9 тыс. 700 квартир.

В 2007 году «Киевгорстрой» планирует увеличить объемы строительства жилья на 15%.