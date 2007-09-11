Презентован путеводитель “Мандри Україною. Золота підкова Черкащини”

В Киеве презентован туристический путеводитель “Мандри Україною. Золота підкова Черкащини”, в котором рассказывается о 210 исторических местах Черкасской области.

Об этом сообщил во время презентации книги в агентстве УНИАН председатель Черкасской областной госадминистрации Александр ЧЕРЕВКО, который является одновременно редактором этого путеводителя.

По его словам, в путеводителе идет речь, в частности, о местах, связанных с развитием казачества на Черкащине, деятельностью гетмана Богдана Хмельницкого, жизнью Тараса Шевченко, а также об объектах археологии. Он отметил, что этот путеводитель планируется презентовать и туристическим компаниям.

На пресс-конференции руководитель коммуникационного агентства “Варто”, которое издало этот путеводитель, Наталия СУСЛОВА сообщила, что книга вышла тиражом 4,5 тысячи экземпляров.

Она отметила, что на издание путеводителя понадобился год. По ее словам, в проекте участвовало около 50 человек, в частности, дизайнеры, фотографы.

Как сказала Н.СУСЛОВА, рассказы о Черкасской области – на двух языках: украинском и английском.

По словам Н.СУСЛОВОЙ, в путеводителе основной акцент сделан на фотографиях, поскольку “90% информации - это фотографии”.

Она сообщила, что инициаторами издания книги “Мандри Україною. Золота підкова Черкащини” стали Черкасская облгосадминистрация и благотворительный фонд “Золотая подкова”.

По ее словам, путеводитель готовился на средства меценатов Черкасской области - около 15 крупных предприятий области финансировали этот проект.

А.ЧЕРЕВКО заявил, что “ни одна бюджетная гривня не потрачена на создание этой книги, это деньги наших спонсоров”. По его словам, было сделано 4 тысячи фотографий, и даже для фотографирования привлекался вертолет.

По словам А.ЧЕРЕВКО, путеводитель не только будет продаваться, но и будет передан благотворительный вклад библиотекам и школам.

Он отметил, что путеводитель - это своего рода представление результатов реализации первого этапа Государственной программы ”Золотая подкова Черкащины”, которая была утверждена постановлением правительства в мае 2006 года.

А.ЧЕРЕВКО выразил сожаление по поводу того, что в этом году правительство приостановило финансирование программы, поскольку из запланированных 71 млн. грн. поступило только 25 млн. грн.

По его словам, в рамках программы, в частности, была отстроена Церковь Ильи - усыпальница Богдана Хмельницкого в Субботове, а также резиденция гетмана.