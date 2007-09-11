ТПУ призывает политические силы прекратить политические спекуляции вокруг этой общественной организации

Тендерная палата Украины призывает политические силы прекратить политические спекуляции вокруг этой общественной организации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель Правления ТПУ Владимир ЛАБА.

По его словам, с началом избирательной кампании отдельные представители политических сил запустили в работу «черные PR-технологии», направленные на дискредитацию ТПУ и действующего законодательства, регулирующего сферу государственных закупок. При этом, отметил В.ЛАБА, некоторые представители политических сил безосновательно обвиняют должностных лиц ТПУ в коррупции и нарушении законодательства.

«По глубокому убеждению ТПУ, подобные заявления носят исключительно политический характер, имеют целью политические спекуляции и не имеют под собой никакого основания или документального подтверждения», - подчеркнул В.ЛАБА.

В связи с этим председатель Правления Тендерной палаты напомнил, что в органах управления ТПУ (Наблюдательный совет, Правление и Ревизионная комиссия) представлены практически все ведущие политические силы. При этом их представители в настоящее время входят или входили в состав этих органов.

В частности, он напомнил, что с августа 2006 года по июль 2007 года Почетным президентом ТПУ являлась лидер фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА, которую на должности сменил член фракции КПУ Александр ТКАЧЕНКО. При этом, отметил В.ЛАБА, последняя редакция закона о госзакупках была разработана и «проголосована коалиционным большинством под руководством Р.БОГАТЫРЕВОЙ».

«Сегодня становятся непонятными заявления ее однопартийцев и, соответственно, заявления коалиционного правительства относительно того, что в ТПУ были факты коррупции. Мне непонятно, имеют ли ввиду однопартийцы бывшего Почетного президента ТПУ (Р.БОГАТЫРЕВУ - УНИАН) или нынешних работников ТПУ?», - сказал В.ЛАБА.

Он также напомнил, что первым вице-президентом ТПУ являлась депутат от «Нашей Украины» Ксения ЛЯПИНА, вице-президентом ТПУ - член фракции Партии регионов Людмила КИРИЧЕНКО. Кроме того, отметил В.ЛАБА, Наблюдательный совет ТПУ в настоящее время возглавляет член фракции СПУ Михаил МЕЛЬНИЧУК, а одним из разработчиков и инициатором новой редакции закона о госзакупаках являлся член фракции СПУ, министр внутренних дел Василий ЦУШКО. Ревизионную комиссию общества возглавлял депутат от фракции БЮТ Сергей ОСЫКА.

Кроме того, отметил В.ЛАБА, за последнюю редакцию закона о госзакупках проголосовало 362 депутата, и закон, таким образом, был «поддержан практически всеми политическими силами» и именно эта редакция расширила функции ТПУ по контролю в сфере госзакупок.

«Мы хотим обратиться ко всем политическим силам, СМИ и общественности с просьбой оградить ТПУ от грязных политических PR-компаний и от политического противостояния. ТПУ, как общественная организация, всегда действовала и будет действовать вне политики», - подытожил В.ЛАБА.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО неоднократно заявлял о коррумпированности действующего законодательства в сфере госзакупок и указывал на необходимость скорейшего принятия изменений в действующую редакцию закона.

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 16 августа, находясь с рабочей поездкой в Харьковской области, попросил Генеральную прокуратуру Украины дополнительно проверить деятельность Тендерной палаты.

«Большей коррупции, чем в Тендерной палате, в стране нет, поэтому будем принимать самые жесткие меры», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Справка УНИАН. 14 июля т.г. на совместном заседании съезда и Наблюдательного совета ТПУ Почетным президентом ТПУ был избран народный депутат V созыва Александр ТКАЧЕНКО вместо Раисы БОГАТЫРЕВОЙ, которая сложила полномочия почетного президента ТПУ. В своем заявлении она объяснила это тем, что ее попытки реформировать сферу госзакупок наталкивались на «непонимание» и «сопротивление»..

На заседании также было принято решение, что должность председателя Наблюдательного совета ТПУ, которую ранее занимал А.ТКАЧЕНКО, займет народный депутат V созыва Михаил МЕЛЬНИЧУК (фракция СПУ).

Первым вице-президентом ТПУ стал академик Юрий ПАХОМОВ - советник премьер-министра Украины.