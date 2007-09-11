ПЗУ: „Взвешенная политика в интересах семьи и детей”

12 сентября 2007 года состоится пресс-конференция „Взвешенная политика в интересах семьи и детей”. Во время предвыборной кампании много политических сил спекулируют на теме детской политики, в частности демонстрируют стремление финансово поддержать рождаемость. Реалистичны ли эти обещания? Какие подходы должны лежать в основе действительно эффективной политики в интересах семьи и детей и как обеспечить качество жизни? Об острых проблемах в социальной сфере и механизмах их решения будет идти речь на пресс-конференции специалистов в сфере семьи.

Председатель Всеукраинской общественной организации „Дия”, руководитель Всеукраинской общественной организации Служба защиты детей, член Политического Совета ПЗУ Татьяна Кондратюк и сопредседатель Всеукраинской общественной организации Службы защиты детей Людмила Волынець предложат новые инициативы относительно качественного и безопасного детства.

Начало пресс-конференции в 12.00

Адрес: г.киев, ул.Трехсвятительськая 11

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