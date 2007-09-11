Фракция Партии регионов в Киевгорсовете будет добиваться проведения сессии в сентябре

Фракция Партии регионов в Киевском городском совете будет добиваться проведения сессии в сентябре.

Об этом журналистам на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Киевской городской организации Партии регионов Василий ГОРБАЛЬ.

По его словам, Партия регионов все же верит, что мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ соберет сессию, и она будет работать без чрезмерной политизации.

При этом В.ГОРБАЛЬ отметил, что в случае, если Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ не сделает это еще в сентябре, у фракции не будет другого выхода, как собрать необходимое количество подписей депутатов для проведения внеочередной сессии”, а также, кроме этого, инициировать вопрос о досрочном прекращении полномочий секретаря Киевгорсовета Олеся ДОВГОГО.

В свою очередь, руководитель фракции Партии регионов Алексей ОМЕЛЬЯНЕНКО отверг обвинения в том, что, созывая сессию, Партия регионов хочет организовать саморекламу во время избирательной кампании. По его словам, в действительности, уже накопилось достаточное количество важных вопросов по развитию города, которые необходимо рассмотреть на сессии. Среди них А.ОМЕЛЬЯНЕНКО назвал выработку механизма предоставления малообеспеченным киевлянам социального жилья. Также еще одним неотложным вопросом депутат считает урегулирование ситуации, сложившейся с Жуковым островом. В частности, по словам А.ОМЕЛЬЯНЕНКО, Партия регионов будет настаивать на отмене принятого ранее Киевсоветом решения и будет требовать возврата территории заказника на острове до ранее установленных границ в 1500 гектаров.

Кроме этого, сообщили члены фракции, Партия регионов намерена инициировать возобновление трансляции заседаний Киевгорсовета.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 сентября, один из лидеров БЮТ Николай ТОМЕНКО сообщил на пресс-конференции в УНИАН, что Блок Юлии Тимошенко в Киевском городском совете инициирует созыв внеочередной сессии Киевсовета для введения моратория на продажу земли, на застройку исторической части Киева и для выражения недоверия столичному мэру Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ. По его словам, БЮТ уже собрал подписи депутатов своей фракции в Киевсовете за проведение внеочередной сессии, и надеется, что эту инициативу поддержат также другие политические силы. БЮТ рассчитывает провести такую сессию до 26 сентября.

В то же время, фракция блока „Наша Украина” в Киевском городском совете в переданном УНИАН заявлении выразила удивление намерениями своих политических союзников из БЮТ поддержать позицию фракции Партии регионов о проведении сессии Киевсовета в сентябре.