Общественный суд Украины требует от Тимошенко прекратить махинации с землей фракцией БЮТ в Белоцерковском горсовете

Общественный суд Украины и Коалиция антикоррупционных организаций требуют от лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО прекратить незаконную выдачу земли фракцией БЮТ в городском совете Белой Церкви.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил представитель общественной организации Общественный суд Украины Ярослав МИСЯЦ.

По его словам, 22 августа фракция БЮТ и “Наша Украина” в горсовете провели нелегитимную сессию, на которой противозаконно, без конкурса, было роздано свыше 30 га земель общині города. При этом, отметил Я.МИСЯЦ, депутаты других фракций вообще не были предупреждены о проведении сессии. Он также сообщил, что на этой сессии рассматривались исключительно земельные вопросы, при этом мнение представителей общині вообще не было выслушано. Я.МИСЯЦ утверждает, что проведение этой сессии было инициировано непосредственно Белоцерковской организацией БЮТ и ее председателем, лидером фракции БЮТ в горсовете Виктором РОСОХОЙ.

По его словам, община Белой Церкви требует отстранить В.РОСОХУ от руководства организацией БЮТ. “Общественный суд Украины обращается к Юлии ТИМОШЕНКО с открытым требованием услышать голос общественности о самоочищении партии от коррупционеров и избавить город от страданий и коррупционера – представителя местной организации БЮТ”, - сказал Я.МИСЯЦ.

Он также отметил, что 12 августа Ю.ТИМОШЕНКО собирается посетить белую Церковь. Я.МИСЯЦ выразил надежду, что уже завтра лидер БЮТ “наведет порядок в своей партии и очистит ряды от коррупционеров”.