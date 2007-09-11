Процедура распределения субвенций через обладминистрации препятствует подготовке городов к отопительному сезону – эксперт

Длительная процедура распределения субвенций через областные администрации препятствует подготовке городов к отопительному сезону.

Об этом сообщил исполнительный директор Ассоциации городов Украины (АГУ) Мирослав ПИТЦЫК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, в новой версии бюджета на 2008 год заложена та же процедура распределения субвенций городам - сначала через областные, а потом через районные администрации. В итоге «в город средства попадут, когда уже будет поздно».

М.ПИТЦЫК отметил, что субвенции на подготовку к отопительному сезону, распределенные в июле т.г., не дошли до половины городов.

По данным АГУ, в Украине на подготовку к зиме 220 тыс. домов (в том числе 188 тыс. домов коммунальной собственности, 11 тыс. домов объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), 3,5 тыс. домов коллективного управления) из бюджетов всех уровней предусмотрено 733 млн. грн.

По состоянию на 1 сентября т.г., на эти цели профинансировано 430 тыс. грн., что немногим более 50%.

Как отметил исполнительный директор АГУ, остальные деньги, предусмотренные на ремонт крыш, лифтов, благоустройство придомовых территорий не дошли до городов. Органы местного самоуправления проводят подготовку к зимнему сезону за средства городов.

По словам мэра города Украинка (Киевская обл.) Павла КОЗЫРЕВА, 350 малых городов Украины сталкиваются с еще более длительной процедурой получения субвенций: они «вынуждены включать в цепочку райадминистрации».

Комментируя процесс предоставления субвенций, он привел в пример Боярку, где в ожидании средств для реконструкции котельной ее успели разобрать, а деньги так и не поступили.

В свою очередь мэр Борисполя Анатолий ФЕДОРЧУК отметил, что «сегодня ни одной копейки не поступило в рамках субвенций». В то же время, в этом году население за газ оплатило более 100%. Однако город вынужден брать кредит на погашения 700 тыс. грн. долгов предприятий за газ, из которых 600 тыс. – долг Министерства обороны (на территории Борисполя расположены воинские части).

По его словам, проблемным моментом является и сложная процедура государственных закупок на проведение благоустройства города и подготовку к отопительному сезону через Тендерную палату Украины, которая предусматривает публикацию результатов торгов Европейским консалтинговым агентством.

По данным мэра, в этом году город потратил 440 тыс. грн. на оформление договоров разными коммерческими структурами при ТПУ, «которые 2-3 месяца пользуются деньгами, а потом возвращают несостоявшимся участникам торгов».

Городской голова Борисполя предлагает ликвидировать государственные казначейства, как «рудиментарные органы» и взамен их создать общественные советы, которые будут контролировать расходование бюджетных средств. А также внести изменения в закон о государственных закупках.

По его мнению, чтобы решить проблемы с финансированием подготовки к отопительному сезону, Кабинет министров должен напрямую финансировать города с помощью «точечных» субвенций.

В то же время П.КОЗЫРЕВ считает, что нужно ставить вопрос о смене механизмов финансирования реформ ЖКХ, а также дать возможность городам решать проблемы на местах, «чтобы города знали, какие деньги они могут собирать и использовать».

По мнению М.ПИТЦЫКА, для проведения реформ в жилищно-коммунальной сфере следует сделать коммунальные предприятия рентабельными, при этом «политики не должны устанавливать тарифы». Также надо отремонтировать изношенные теплосети и определить собственника жилья.