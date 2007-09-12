ВОЛЯ собирает 50 команд СМИ на Автомобильный Quest

Компания ВОЛЯ приглашает представителей средств массовой информации принять участие в захватывающем интеллектуально-игровом мероприятии – Автомобильном Quest-е, который пройдет 20 октября 2007 года.

Quest – это серия увлекательных логических, поисковых, игровых заданий, которые не только сплотят вашу команду и привнесут дух приключений и азарта, а также позволят немного отвлечься от работы, отдохнуть, необычно провести время с коллегами, встретить интересных людей и узнать новое, как о компании ВОЛЯ, так и о цифровых технологиях в целом.

В игре примут участие представители ведущих украинских теле- и радиоканалов, электронных и печатных изданий, а также команды партнеров компании. Около 50 команд будут бороться за призы и звание победителя.

Для того, чтобы принять участие, необходимо собрать команду из 4-5-ти человек. Участие в данном мероприятии является бесплатным. Всем командам обязательно иметь средство передвижения по городу – от легковой машины до микроавтобуса. По своему усмотрению каждая команда имеет возможность брендировать авто символикой соответствующего издания или партнера.

Внимание! Аккредитация на Автомобильный Quest будет проводиться в период с 12.09.2007 по 1.10.2007 (включительно). Подтвердить участие можно по электронному адресу info@volia.com или по тел. (044) 207-70-92.

Компания ВОЛЯ — ведущий провайдер телекоммуникационных услуг, предоставляющий доступ к цифровым пакетам программ кабельного телевидения под торговой маркой Воля Преміум ТВ™ и высокоскоростной доступ к ресурсам Интернет под торговой маркой Воля Бродбенд™. Высокая скорость Интернет — до 38 Мбит/сек без необходимости телефонной линии. Широкий выбор различных планов подписки на цифровые пакеты, на любой вкус и возраст. Около 100 телепрограмм в самом полном плане подписки.

Начальник отдела PR компании ВОЛЯ

Наталья Баш

тел./факс: 207-70-92

info@volia.com

Координатор проекта

Дорошенко Максим

тел./факс: 207-70-92;

8-050-385-15-74;

8067-393-52-61

info@volia.com