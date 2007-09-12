Российский политик Немцов презентовал в Украине свою книгу «Исповедь бунтаря»

Российский политик Борис НЕМЦОВ презентовал в Украине свою книгу «Исповедь бунтаря».

Как сообщил сегодня во время пресс-конференции в УНИАН Б.НЕМЦОВ, книга является «итогом прошедших потрясений и самой откровенной политической публицистикой в России последнего времени».

Он отметил, что в России книга поступила в продажу 21 августа. При этом, по словам Б.НЕМЦОВА, продавцы утверждают, что «Исповедь бунтаря» продается лучше, чем книга о Гарри Потере. Он отметил, что многие объясняют этот тем, что покупка «Исповеди бунтаря» является «своеобразным актом гражданского неповиновения».

Б.НЕМЦОВ также подчеркнул, что к написанию книги его подтолкнул тот факт, что в Российской Федерации сегодня существует дефицит информации и открытости. «Люди тоскуют по искренней позиции», - сказал он.

По словам политика, в книге описаны события как времен президентства Бориса ЕЛЬЦИНА, так и Владимира ПУТИНА. При этом, отметил Б.НЕМЦОВ, значительное внимание уделено и событиям в Украине, в частности Помаранчевой революции.

Он также подчеркнул, что его книга рассчитана, в первую очередь, на российскую молодежь, которая достаточно апатично относится к политике. «Книга рассчитана на молодых людей, которые опустили руки, поскольку считают, что в России ничего изменить уже нельзя», - сказал Б.НЕМЦОВ.

В Украине книга Б.НЕМЦОВА «Исповедь бунтаря» поступит в продажу в сеть магазинов «Буква» уже сегодня.