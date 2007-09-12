Международная федерация журналистов рекомендует Ющенко лишить Потебенько ордена князя Ярослава Мудрого

Международная федерация журналистов рекомендует Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО лишить бывшего Генерального прокурора Украины врученной ему награды - Ордена князя Ярослава Мудрого. Об этом заявил на пресс-конференции в УНИАН представитель этой организации Саймон ПИРАНИ, представляя третий отчет по делу Гонгадзе “Отчет №3: служебное препятствование вознаграждено”.

Он отметил, что этот отчет является составляющей общего расследования, которое начали в ноябре 2003 года Международная федерация журналистов, Институт массовой информации, Национальный союз журналистов Соединенного Королевства и Ирландии и Фонд Гонгадзе. По его словам, название его - награждение М.ПОТЕБЕНЬКО орденом от Президента В.ЮЩЕНКО в феврале 2007 года.

Говоря о М.ПОТЕБЕНЬКО, он напомнил, что именно к нему в свое время обратился Георгий ГОНГАДЗЕ с информацией о том, что за ним следят, но тогдашний генпрокурор “ничего не сделал”, проигнорировав это обращение, а затем при нем началось расследование, которое “не удовлетворяло элементарным нормам” права. “Именно ПОТЕБЕНЬКО повторял перед общественностью странные и нелогичные версии об исчезновении Гонгадзе, хотя он, вероятно, знал, что те версии неправдивы. Именно ПОТЕБЕНЬКО продолжал препятствовать расследованию убийства, отказываясь рассматривать «записи МЕЛЬНИЧЕНКО» и другие решающие доказательства”, - говорится в отчете.

С.ПИРАНИ отметил, что если раньше на политическом уровне в Украине было “равнодушие” к расследованию этого дела и “противодействие раскрытию его”, то теперь “если и была когда-нибудь политическая воля раскрыть дело Гонгадзе, то сейчас политический истеблишмент защищает друг друга и защищает свою репутацию”.

Он отмечает, что журналистское содружество обращается к Генеральной прокуратуре Украины изучить ситуацию с расследованием дела Гонгадзе на начальном этапе. “Лишить бывшего генерального прокурора Михаила ПОТЕБЕНЬКО почетной государственной награды и просить нынешнего генерального прокурора расследовать его действия по делу Гонгадзе, с перспективой возбуждения уголовного дела”, - говорится в отчете.

Президент международной федерации журналистов Джим БУМЕЛА отметил, что исследуя ситуацию по расследованию убийства Г.Гонгадзе, становится понятно, что у власть предержащих нет политической воли к завершения этого дела. По его словам, речь идет о том, что делается все для того, чтобы затянуть его раскрытие.

В отчете содержится призыв к Президенту Украины и правительству Украины “заставить генерального прокурора активнее обеспечивать расследование в отношении заказчиков и организаторов убийства и предоставить ему необходимые гарантии для успешности этой работы”, а также, чтобы он “активнее расследовал деятельность всех тех, кто на министерском уровне препятствовал расследованию дела, побуждать его возбудить соответствующие уголовные дела и предоставить ему необходимы гарантии для выполнения этой работы”.

”Приказать Министерству внутренних дел принять меры, чтобы поощрить работников рассказать о случаях преступной деятельности и злоупотреблениях служебным положением, связанных с делами Подольского и Гонгадзе, а также о системе запугивания, в которой они принимали участие”, - говорится в отчете.

Кроме того, содержится просьба к Генеральному прокурору Украины “расследовать действия бывшего Генерального прокурора Геннадия ВАСИЛЬЕВА по делу Гонгадзе, с перспективой возбуждения уголовного дела”.