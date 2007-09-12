IV Международный Арт Фестиваль ”Соляная Симфония” 2007

Уважаемые дамы и господа,

Мы приглашаем Вас принять участие в пресс конференциях посвященных проведению IV Международного Арт Фестиваля "Соляная Симфония"2007,которые состоятся:

г. Киев 12 сентября 2007 Время: 15:30

Место проведения: Агентство новостей "УНИАН"

Адрес: г. Киев, ул.Хрещатик,4 тел. (044) 279-31-58,279-82-50

г. Донецк 20 сентября 2007 Время : 13:30

Место проведения: Донецкая торгово-промышленная палата

Адрес: г. Донецк, Киевский пр-т, 87 тел. (062) 387 80 00 – приемная

Официальными спонсорами мероприятия «Соляная Симфония» 2007 выступают

«Райффайзен банк Аваль»

«Актив Девелопмент Украина»

«Актив банк»

На пресс-конференцию приглашены:

Инициатор фестиваля «Соляная Симфония» - г-н Кристиан Гессль (Почетный Президент благотворительного фонда содействия культуре и искусству «Первая Скрипка»)

Представители спонсоров фестиваля:

«Актив банк» - Сергей Константинович Равняго (Председатель Правления) и

Елена Демьяновна Гонтар (Заместитель Председателя Правления)

«Актив Девелопмент Украина» – Бортничук Леонид Викторович (и.о. директора ООО «Актив Дивелопмент Украина»)

«Райффайзен банк Аваль» - Артур Борисович Илияв(Заместитель Председателя Правления

Ткаченко Николай Степанович - Директор Донецкой областной дирекции

Представители компании организатора – Виктория Александровна Джалилова (Генеральный директор)

ООО «Ист – Вест Консалт» свидетельствует Вам свое почтение и информирует о проведении четвертого Международного фестиваля искусств «Соляная симфония», который состоится традиционно в одном из самых необычных концертных залов мира - в соляной шахте ГПО «Артемсоль» на глубине 300 метров под землей в г. Соледар Донецкой области 5 – 7 октября 2007 года.

Данный проект имеет имиджевый характер, и его целью является объединение культур нескольких стран, тем самым, способствуя расширению деловых и культурных контактов украинской и зарубежной элиты. В этом – 2007 году фестиваль представляют Украина, Австрия, Италия и Франция. Инициатором данного проекта является г-н Кристиан Гессль, занимающий пост Торгового советника посольства Австрии в Украине с 2001 по 2007 года.

Первый фестиваль «Соляная Симфония» распахнул свои двери в 2004 году, и после большого интереса и признания со стороны гостей, представителей украинских и зарубежных СМИ, организаторами было принято решение о проведении данного мероприятия ежегодно.

Ежедневно с 5 по 7 октября двери фестиваля «Соляная Симфония» раскрыты для 350 гостей, в их составе мы ожидаем представителей крупного бизнеса, представителей украинского и иностранного дипломатического и политического секторов, известных деятелей культуры Украины и Европы.

Помимо разнообразной музыкальной программы фестиваля, мы рады предложить гостям разнообразную кулинарную программу от широкоизвестной австрийской кулинарной школы «Modul» (Вена), под руководством шеф-повара Готфрида А. Ганстерера.

Программой фестиваля предусмотрено:

5 октября 2007 года Вы сможете посетить балет «Времена года» Вивальди в исполнении балетной школы Вадима Писарева

6 октября 2007 года концертную программу представят звезды Венской оперы (Катарина Кореззи и Елена Суворова) в сопровождении Донбасского симфонического оркестра

7 октября 2007 года наш фестиваль завершит выступление неповторимого оркестра контрабасов, Франция

Также в рамках фестиваля искусств нашим гостям представится возможность посетить выставки, познакомиться лично с известными художниками и писателями Украины.

За более детальной информацией и по вопросам аккредитации просьба обращаться по телефонам:

ООО «Ист – Вест Консалт»

Тел.: +380 (062) 335 2974,

Факс: +380 (062) 345 0115

E-Mail: office@ewconsult.com

Также с информацией о фестивале Вы сможете ознакомиться на официальной сайте Фестиваля искусств «Соляная симфония» www.saltsymphony.com

С наилучшими пожеланиями

ООО «Ист – Вест Консалт»