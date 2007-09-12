ТПУ выявила у предприятий-монополистов нарушений в госзакупках на 2,4 млрд. грн.

Тендерная палата Украины выявила у предприятий-монополистов нарушений в государственных закупках на 2,4 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Правления Тендерной палаты Украины Владимир ЛАБА.

В частности, по его словам, анализ материалов ТПУ относительно проведенных предприятиями, являющимися естественными монополистами в базовых отраслях экономики, процедур государственных закупок на сумму почти 3 млрд. грн. свидетельствует о существовании целого ряда грубых нарушений требований действующего законодательства, общая сумма которых превышает 2,4 млрд. грн.

В.ЛАБА отметил, что сегодня наблюдается стойкая системная тенденция грубых нарушений предприятиями-монополистами норм Закона Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства», в частности, проводятся фиктивные тендеры и закупки по высоким ценам, имеют место факты продвижения на рынок только «своих» и фиктивных фирм. Следствием таких нарушений В.ЛАБА назвал сознательное завышение цены тендерного предложения на 10-30% и, соответственно, роста себестоимости товаров, работ и услуг на 10-15 %, что снижает благосостояние людей. В качестве примера В.ЛАБА привел рост стоимости электроэнергии сравнительно с прошлым годом на 11%, железнодорожных перевозок - на 50%, тарифов на жилищно-коммунальные услуги - почти вдвое.

Как сообщил В.ЛАБА, нарушения законодательства ТПУ обнаружила при проведении госзакупок предприятиями, подчиненными «Укравтодору», - почти на 600 млн. грн. при проведении 173 процедур; предприятиями, подчиненными «Укрзализныци», - на 500 млн. грн. при проведении 86 процедур; «Энергоатому» - на более 100 млн. грн. нарушений, НАК «Нафтогаз Украины» - почти на 10 млн. грн.

В.ЛАБА убежден, что ключевое значение для экономики Украины имеют процессы государственного регулирования естественных монополий, которые представляют базовые отрасли национальной экономики, «а выведение их из-под норм Закона Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства» лишь усилит нарушение в сфере государственных закупок и выведет огромные суммы из-под прямого контроля, в первую очередь, государства, и приведет к единоличному распоряжению государственными средствами.