Суд признал неправомерным требование заполнять карточку временного учета при пересечении госграницы гражданами Украины - Онишук

Окружной административный суд признал неправомерным требование пограничной службы заполнять карточку временного учета во время пересечения гражданами Украины границы на период до проведения выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН заместитель руководителя штаба Блока “Наша Украина – Народная Самооборона” Николай ОНИЩУК.

Он сообщил, что вчера Окружной административный суд города Киева по иску гражданина Украины ГОЛОДНЮКА принял решение, которым полностью удовлетворил его требования, о том, что во время пересечения гражданами Украины государственной границы на период до проведения выборов, требование работников органов Государственной пограничной службы об обязательном заполнении карточки временного учета является неправомерным.

Н.ОНИЩУК напомнил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился с конституционным представлением в КС по поводу признания несоответствующими Конституции Украины ограничения, установленные законом о выборах народных депутатов, в отношении граждан Украины, которые выехали за границу и в период за три дня до начала выборов не смогут вернуться в Украину. По мнению Президента Украины, законом установлены “очевидные конституционные ограничения прав граждан - политическое право принимать участие в голосовании как граждан Украины".

Н.ОНИЩУК считает, что решение Окружного административного суда является своего рода свидетельством правильности позиции главы государства.

Заместитель руководителя штаба блока “Наша Украина – Народная Самооборона” отмечает, что согласно решению суда, граждане Украины, которые до 30 сентября этого года будут пересекать границу Украины, не обязаны заполнять какие-либо карточки кроме тех, которые касаются собственно правил пересечения государственной границы, установленных законом о порядке въезда и выезда граждан так и соответствующим постановлением Кабмина, которое регулирует эти отношения.

В то же время он отметил, что это решение суда не “снимает проблему ограничений в праве голосовать гражданам, которые выезжают за границу и возвращаются позже, чем за три дня до выборов”. Отвечая на вопрос журналистов, сможет ли все-таки министр иностранных дел Арсений ЯЦЕНЮК проголосовать, поскольку он 26-28 сентября будет находиться в командировке, Н.ОНИЩУК отметил, что эта ситуация является еще одним подтверждением, что такие нормы закона “малосодержательны, мягко говоря, а очевидно, противоправные”. По его словам, эта ситуация подтверждает “очевидную необоснованность соответствующих положений” избирательного закона.