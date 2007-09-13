В четверг 13 сентября 2007 года мусульмане Украины и всего мира встречают первый день Священного месяца Рамадан. Признаком наступления Рамадана является появление молодого месяца, который по астрономическим расчетам приходится в этом году на ночь с 12 на 13 сентября. С восходом солнца на следующий день у мусульман начинается пост.

В пятницу 14 сентября 2007 года в мечети Исламского общественного культурного центра (по адресу ул. Дегтяревская, 25-А, Киев) состоится пятничная проповедь, посвященная началу Священного месяца Рамадан. Аналогичные мероприятия пройдут во всех городах и населенных пунктах Украины, где есть мусульманские общины.

Существует понятие “благоприятное время года”, в исламе таковым является Священный месяц Рамадан. Мусульмане с нетерпением ждут его наступления, поскольку Рамадан – месяц, в который Бог ниспослал Пророку Мухаммеду первое откровение Корана. Со временем Всевышний предписал верующим постится в Рамадан.

“О вы, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан тем, кто жил до вас, - быть может, вы станете богобоязненными!“ (Коран, 2:183)

“Тот из вас, кого застанет месяц Рамадан, в котором был ниспослан Коран - истинное руководство для людей, разъяснение прямого пути и различение [между истиной и ложью],- пусть проводит его, постясь...” (Коран, 2:185).

Пост для мусульман - очищение, совершенствование своих духовных качеств. Во время поста от восхода до заката солнца верующие отказываются от пищи, питья и интимных отношений. Главное предназначение поста состоит в том, чтобы верующий приблизился ко Всевышнему путем сдерживания своих страстей.

Пост также учит ценить Божьи дары - пищу и питье. Верующие на собственном опыте познают чувство голода. Это побуждает быть более чуткими к потребностям миллионов неимущих людей. Именно во время Рамадана мусульмане стараются быть особенно щедрыми.

На протяжении Рамадана мусульмане особо следят за своим поведением, речью, воздерживаются от плохих поступков.

Наукой доказано, что пост положительно влияет на организм человека. Но, если человек болен, находится в пути, а также, если это беременная женщина или кормящая грудью, допускается перенесение поста на другое время года. Тем, кто вообще не может соблюдать пост, разрешается накормить или раздать милостыню неимущим.

Только в Рамадан, кроме обязательных пятикратных молитв, каждую ночь мусульмане дополнительно совершают индивидуальные или коллективные молитвы, которые называются “таравих”. Существует также сунна (практика) Пророка Мухаммеда, состоящая в прочтении на протяжении Рамадана всего Корана. И сегодня многие мусульмане придерживаются такой практики - совершенствуя знание Священной Книги.

Для мусульман последние десять дней Рамадана особенно ценны, так как именно в одну из этих ночей Пророку Мухаммеду было ниспослано первое откровение из Корана.

Появление следующего молодого месяца является признаком окончания Рамадана.

Священный месяц Рамадан - время, когда мусульмане, благодаря большей отрешенности от мирских забот, имеют хорошую возможность посвятить себя Богу - совершенствуя свою нравственность и духовность.

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