ПЗУ: «Социальная защита детей со стороны государства. Детское питание в Украине - законодательство, проблемы, пути решения. Опыт других стран»

13 сентября 2007 года в пресс-центре Партии Зеленых Украины состоится пресс-конференция на тему «Социальная защита детей со стороны государства. Детское питание в Украине - законодательство, проблемы, пути решения. Опыт других стран»

Цель пресс-конференции: Привлечь внимание к проблемам развития отрасли детского питания в Украине. Законодательные аспекты социальной защиты детей младшего возраста. Недостаточного финансирования со стороны государства программ по защите материнства и детства. Обеспечение детей к 2-х лет бесплатным питанием. Опыт социальной защиты детей в других государствах. Эффективность применения аналогичных проектов в Украине.

Участники:

Леонид Калинько - Киевская городская государственная администрация, Начальник управления организации лечебно-профилактического лечения матерей и детей.

Елена Муквич - Институт Педиатрии, акушерства и гинекологии, кандидат медицинских наук.

Игорь Челомбитко - народный депутат 4-го созыва, кандидат в народные депутаты 2007 г., Автор закона Украины «О детском питании».

Александр Голованов - директор завода детского питания «САЛЮС».

Начало пресс-конференции в 12.00

Адрес: г. Киев, ул. Трехсвятительськая, 11

пресс-центр Партии Зеленых Украины

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