ПЗУ: «Социальная защита детей со стороны государства. Детское питание в Украине - законодательство, проблемы, пути решения. Опыт других стран»
13 сентября 2007 года в пресс-центре Партии Зеленых Украины состоится пресс-конференция на тему «Социальная защита детей со стороны государства. Детское питание в Украине - законодательство, проблемы, пути решения. Опыт других стран»
Цель пресс-конференции: Привлечь внимание к проблемам развития отрасли детского питания в Украине. Законодательные аспекты социальной защиты детей младшего возраста. Недостаточного финансирования со стороны государства программ по защите материнства и детства. Обеспечение детей к 2-х лет бесплатным питанием. Опыт социальной защиты детей в других государствах. Эффективность применения аналогичных проектов в Украине.
Участники:
Леонид Калинько - Киевская городская государственная администрация, Начальник управления организации лечебно-профилактического лечения матерей и детей.
Елена Муквич - Институт Педиатрии, акушерства и гинекологии, кандидат медицинских наук.
Игорь Челомбитко - народный депутат 4-го созыва, кандидат в народные депутаты 2007 г., Автор закона Украины «О детском питании».
Александр Голованов - директор завода детского питания «САЛЮС».
Начало пресс-конференции в 12.00
Адрес: г. Киев, ул. Трехсвятительськая, 11
пресс-центр Партии Зеленых Украины
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