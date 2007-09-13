Зеленые проведут акцию протеста возле посольства Российской Федерации

13 сентября 2007 года возле посольства Российской Федерации состоится общественная акция протеста, инициированная ПЗУ в связи с испытанием вакуумного оружия в России. Зеленые считают подобные процессы неприемлемыми. Ведь, разработка оружия, разрушительная сила которой равна атомной бомбе, противоречит принципам мирного существования.

По убеждению Зеленых, новая гонка вооружений между большими государствами создает напряженность в мировом сообществе.

Новые угрозы приведут к обострению международных отношений. Партия Зеленых Украины призывает граждан присоединиться к акции - выступить против разработки оружия массового уничтожения и испытание вакуумных бомб в Российской Федерации. Ради сохранения мира мы не должны допустить новых безумий!

Начало акции в 14.00

Адрес: Воздухофлотский проспект, 27

Дополнительная информация за телефонами:

8 044 279 63 17

8 067 500 90 75