Зеленые проведут акцию протеста возле посольства Российской Федерации
13 сентября 2007 года возле посольства Российской Федерации состоится общественная акция протеста, инициированная ПЗУ в связи с испытанием вакуумного оружия в России. Зеленые считают подобные процессы неприемлемыми. Ведь, разработка оружия, разрушительная сила которой равна атомной бомбе, противоречит принципам мирного существования.
По убеждению Зеленых, новая гонка вооружений между большими государствами создает напряженность в мировом сообществе.
Новые угрозы приведут к обострению международных отношений. Партия Зеленых Украины призывает граждан присоединиться к акции - выступить против разработки оружия массового уничтожения и испытание вакуумных бомб в Российской Федерации. Ради сохранения мира мы не должны допустить новых безумий!
Начало акции в 14.00
Адрес: Воздухофлотский проспект, 27
Дополнительная информация за телефонами:
8 044 279 63 17
8 067 500 90 75