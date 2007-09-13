Супрун считает необходимым продлить действие бюджета-2007 на 2008 год

Лидер Блока «Украинский региональный актив», заместитель председателя Бюджетного комитета в Верховной Раде ІV созыва Людмила СУПРУН считает, что необходимо продлить действие государственного бюджета-2007 на 2008 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Свою позицию Л.СУПРУН объяснила тем, что на сегодня бюджетный процесс фактически сорван. «За восемь месяцев работы коалиции правительство не утвердило Программу своей деятельности, не подало бюджетной декларации, не обнародовало проект бюджета для публичного обсуждения», - сказала она.

В то же время лидер Блока «Украинский региональный актив» заявила, что эта политическая сила разработала свой проект бюджета-2008, в котором акценты будут сделаны на развитие территориальных общин, а не на централизацию всех средств, которые распределяют центральные органы власти.

Л.СУПРУН также подчеркнула необходимость компенсации утерянных сбережений граждан в бывшем Сбербанке СССР. По ее мнению, их индексация должна проводится в соотношении 1 рубль - 10 грн.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября Кабинет Министров одобрил проект госбюджета на 2008 год с доходной частью свыше 250 млрд. грн., расходной, - 271,3 млрд. грн., дефицит бюджета увеличен с 2,18 до 2,33% ВВП (19 млрд. грн.), объем заимствований на внутреннем и внешнем рынках - 10,7 млрд. грн.

Прогнозный уровень инфляции на 2008 год - 6,8%, рост ВВП - 7,2%.

По словам членов правительства, до 15 сентября документ будет передан в Верховную Раду.