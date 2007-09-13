В октябре в Донецкой области состоится 4-й Международный арт-фестиваль «Соляная симфония»

5-7 октября в Донецкой области в городе Соледар состоится 4-й Международный арт-фестиваль «Соляная симфония».

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил инициатор фестиваля, почетный президент благотворительного фонда содействия культуре и искусству «Первая Скрипка» Кристиан ГЕССЛЬ.

По словам К.ГЕССЛЯ, основные мероприятия будут проходить в соляной шахте города Соледар, на глубине 288 метров.

Он также сообщил, что посетители в рамках фестиваля «Соляная симфония» смогут посетить балет «Времена года» Вивальди в исполнении балетной школы Вадима ПИСАРЕВА, концертную программу, представленную звездами Венской оперы – Казариной КОРЕЗЗИ и Еленой СУВОРОВОЙ, в сопровождении Донбассовского симфонического оркестра.

Также в рамках фестиваля искусств, отметил инициатор, гости смогут посетить выставки, лично познакомиться с известными художниками и писателями Украины.

По словам К.ГЕССЛЯ, фестиваль завершит выступление оркестра контрабасистов из Франции.

Он также сообщил, что кроме многообразной музыкальной программы фестиваля гостям будет предложена кулинарная программа от известной австрийской кулинарной школы «Modul» (Вена), под руководством шеф-повара Готфрида А.ГАНСТЕРЕРА.

Как отметила один из организаторов фестиваля, заместитель председателя правления розничного бизнеса коммерческого банка «Актив банка» Наталия ДУБОВИК, целью проекта является объединение культур нескольких стран, а также расширение деловых и культурных контактов украинской и зарубежной элиты.

Другой соорганизатор «Соляной симфонии», специалист по связям с общественностью ООО «Ист - Вест Консалт» Дмитрий ВИТВИЦКИЙ сообщил, что общая смета фестиваля составляет 300- 350 тыс. евро.

Стоимость билета, по словам Д.ВИТВИЦКОГО, на один день фестиваля будет около 300 евро, а вся программа фестиваля плюс vip-банкет - 1000 евро.

Участники пресс-конференции также отмечали, что помещение соляной шахты рассчитано на 350 человек, поэтому посетителей будут приглашать в индивидуальном порядке.

Как сообщил К.ГЕССЛЬ, участие в фестивале будут принимать коллективы из Украины, Австрии и Турции.

По словам Д.ВИТВИЦКОГО, для представителей СМИ, аккредитованных на концертные программы фестиваля «Соляная симфония», 5, 6, 7 октября будет предоставлен чартерный рейс Киев-Донецк-Киев и трансфер Донецк-Соледар-Донецк.

***Первый фестиваль искусств «Соляная симфония» состоялся в Соледаре в 2004 году, аналогом этого мероприятия послужило проведение «Соляной симфонии» 2005 в Национальной Опере Украины в Киеве.