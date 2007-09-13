В этом году, согласно данным 290 вузов Украины, по результатам тестирования на обучение зачислены 35 тысяч абитуриентов
По информации, полученной из 290 высших учебных заведений, по результатам внешнего тестирования на обучение зачтено 35 тысяч абитуриентов.
Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН директор Украинского центра оценки качества образования Игорь ЛИКАРЧУК.
Он назвал это достаточно важным показателем.
На пресс-конференции директор МБО “Центр тестовых технологий и мониторинга качества образования” Анна ТОРОПОВА обнародовала результаты анонимного опроса, который проводился в июне 2007 года при финансовой поддержке фонда “Возрождение”. По ее словам, в опросе приняли участие 10 тысяч участников внешнего оценивания.
Как сообщила Г.ТОРОПОВА, согласно результатам исследования, более 80% опрошенных дали позитивный отзыв относительно объективности проверки своих работ. По ее словам, во время сообщения результатов тестирования в целом конфиденциальность результатов отдельного ученика была сохранена, хотя 9% учеников сообщили о нарушении условий конфиденциальности.
А.ТОРОПОВА считает целесообразным внедрить систему апелляции, чтобы ученики могли увидеть не только свою работу, но и ознакомиться с результатами ее проверки. По ее словам, только 60% опрошенных отметили, что на тестировании присутствовали независимые наблюдатели, а такие наблюдатели должны быть во всех пунктах тестирования.
Комментируя результаты опроса, И.ЛИКАРЧУК заметил, что для многих тестирование в 2007 году “было чем-то похожим на игру, мол, если результаты меня удовлетворят, то я ими воспользуюсь, если не удовлетворят, то не буду пользоваться”.
Он категорически отрицал, что кто-то из участников тестирования мог знать вопросы тестов заранее. “Я глубоко убежден, что это сугубо юношеская попытка пощеголять”, - сказал И.ЛИКАРЧУК.
По его словам, в Украинский центр оценки качества образования “поступала масса информации, что ученики заранее знали задания, но выяснялось, что задания знали, но не те, которые были в тестовых тетрадях”. “Ни одного случая ни нами, ни правоохранительными органами, ни наблюдателями утечки информации не зарегистрировано”, - отметил И.ЛИКАРЧУК.
Он заявил, что выступает за общественный контроль во время процедуры тестирования. По его словам, к фамилиям авторов тестирования, к содержанию тестовых заданий до дня тестирования, к содержанию программного обеспечения и к базе данных общественные наблюдатели не будут допущены.
В свою очередь директор киевской гимназии №30 “ЭкоНад” Лилия ДОНСКАЯ выразила мнение, что тестирование должно быть не столько гарантией честного поступления в вуз, сколько гарантией соблюдения высокого образовательного уровня в Украине. Она считает, что система тестирования - это своего рода прорыв. По ее словам, учителя, ученики чувствуют, “что ни наши программы, ни учебники, ни пособия для учителей пока не завязаны на этой системе”.