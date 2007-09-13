В начале сентября на выборах в парламент победили бы пять политических сил – опрос

В начале сентября на выборах в парламент прошли бы пять политических сил: Партия регионов, Блок Юлии Тимошенко, блок “Наша Украина – Народная самооборона”, Коммунистическая партия Украины и Блок Литвина.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор Института социальной и политической психологии Академии педагогических наук Украины, член-корреспондент АПН Николай СЛЮСАРЕВСКИЙ, представляя результаты всеукраинского репрезентативного опроса, проведенного Институтом 4-8 сентября

Так, согласно распределению голосов активного электората - тех граждан, которые в той или иной степени склонны принимать участие в голосовании, Партия регионов набирает 31,6%; Блок Юлии Тимошенко – 22,8%; блок “Наша Украина – Народная самооборона” – 12,9%; Коммунистическая партия Украины – 5,7%. Блок Литвина, который, как отметил Н.СЛЮСАРЕВСКИЙ, в предыдущие месяцы при опросах балансировал на грани трехпроцентного рубежа, сейчас набирает 4,6%.

“Сказать с уверенностью, что такой показатель у этого блока останется и в дальнейшем, мы не можем, поскольку эти результаты получены впервые, но шанс пересечь трехпроцентный барьер у блока (Литвина), безусловно, есть. Если эта тенденция сохранится, то он попадет в Верховную Раду, и в политических раскладах будет играть, понятно, немалую роль”, - считает Н.СЛЮСАРЕВСКИЙ.

По его информации, приближается к проходному избирательному барьеру Социалистическая партия Украины, за которую готовы проголосовать 2,6% опрошенных. За всеукраинское объединение “Свобода” и Прогрессивную социалистическую партию Украины намерены проголосовать по 1,2% респондентов.

“Остальные 12 партий и блоков пока еще не набирают и по 1% и вместе оттягивают лишь около 4% голосов”, - сказал директор института.

Колеблются с выбором среди тех, кто склонен голосовать, 10,7% респондентов и собираются проголосовать против всех - 2,6%.

Н.СЛЮСАРЕВСКИЙ также сообщил, что, по сравнению с апрелем этого года, когда Президент Украины подписал первый указ о роспуске Верховной Рады V созыва, общественное мнение заметно изменилось в сторону поддержки внеочередных парламентских выборов. Сегодня полностью поддерживают их проведение 26,2% респондентов, скорее поддерживают, чем не поддерживают, – 23,1%, что вместе составляет 49,3% (в апреле тех, кто поддерживает досрочные выборы, было 38,8%). Совсем не поддерживают проведение выборов и скорее не поддерживают, чем поддерживают, 38,4% опрошенных (против 49,8% в апреле).

Наибольшую поддержку внеочередных выборов респонденты выражают в западном регионе, где преобладают сторонники оппозиционных партий. Здесь проведение выборов в той или иной степени поддерживают 70,6% опрошенных. В центральном регионе одобрительно относятся к выборам 55,3%, в южном – 45,5%, в восточном – 30,9%. На Востоке и сейчас, за две недели до выборов, 55,4% людей отрицают целесообразность их проведения. Одобряет проведение выборов прежде всего молодежь. В возрастной группе 18-29 лет за досрочные выборы высказались 56,8% опрошенных, тогда как в группе от 56 лет и старше – 45,8%. Чаще за выборы ратуют женщины (51%), чем мужчины (47,5%). Поддержка выборов увеличивается с ростом уровня образования опрошенных (от 41% среди респондентов с неполным средним образованием до 56,2% среди лиц с полным высшим образованием).

Н.СЛЮСАРЕВСКИЙ отметил, несмотря на несогласие значительной части респондентов с необходимостью внеочередных выборов, электоральная активность во время их проведения обещает быть высокой – 60-70%. Согласно данным опроса, к участию в голосовании склонны в целом 82,7% опрошенных, причем 46,4% уже твердо решили голосовать. Обращает на себя внимание рост электоральной активности жителей восточного региона (в апреле о намерении голосовать здесь заявляли в целом 69% респондентов, в сентябре – 80,9%), что объясняется, вероятно, осознанием неотвратимости выборов и изменением позиции в отношении них руководства властной коалиции. Но самой высокой явка на выборы может быть на западе (85,5%) и, как не странно, на юге (85%). В центральном регионе соответствующий показатель в настоящее время составляет 81,8%.

В ходе социологического исследования были опрошены 2 тыс. респондентов в АР Крым, всех областях Украины и Киеве. Опросом были охвачены 250 населенных пунктов, из которых 119 – городские, 131 – сельские. Опрос проводился по квотной выборке, представляющей население в возрасте от 18 лет и старше. Квотирование осуществлялось по полу, возрасту, уровню образования, типам и размерам населенных пунктов. Погрешность выборки составляет 2,2%.