На выборах в парламент проходят БЮТ, Партия регионов, НУ-НС и блок “КУЧМА” – опрос Фонда стабильного развития общества

На досрочных выборах в Верховную Раду проходят четыре политических силы: БЮТ, Партия регионов, блок “Наша Украина – Народная самооборона” и блок “КУЧМА”.

Соответствующий опрос Фонда стабильного развития общества сегодня на пресс-конференции в УНИАН презентовал руководитель социологической службы фонда Сергей КУЗКА.

Так, за БЮТ готовы проголосовать 27,2% опрошенных, за Партию регионов - 26,1%; за НУ-НС – 10,5%; за блок “КУЧМА” – 4,8%.

Остальные политические силы не преодолевают 3% барьер. В частности, КПУ (обновленная), согласно данным опроса, получает 1,3%; СПУ – 1,2%; Блок Литвина – 1,6%; ПСПУ – 2,1%; КПУ – 2,2%, остальные партии вместе – 3,3%. Против всех готовы проголосовать 3,4% респондентов, не пойдут голосовать - 8,5%; еще не определились – 7,8%.

Как заметил директор Института процессов социального развития Андрей ПРОКОПЕНКО, учитывая в известной степени неожиданные рейтинги отдельных партий и блока “КУЧМА”, был проведен анализ полученных результатов.

По его словам, блок “КУЧМА” наращивает количество сторонников, благодаря эпатажным PR-акциям, например, лозунгу “Досить платити податки” и достаточно агрессивному поведению лидера блока. Кроме того, оказалось, что этот избирательный блок поддерживают те респонденты, кто до недавнего времени был склонен голосовать против всех или не определился с собственными политическими преференциями.

А.ПРОКОПЕНКО добавил, что многие граждане воспринимают блок “КУЧМА” как двойника Партии регионов и использования его как PR-технологии. В сложившейся ситуации избирателям тяжело обнаружить весомые разногласия в программах и лозунгах Партии регионов и блока «КУЧМА». А.ПРОКОПЕНКО объяснил низкий рейтинг КПУ тем, что избиратель путает ее с КПУ (обновленной).

Также он заметил, что падение рейтинга Партии регионов и роста рейтинга БЮТ объясняется коренным изменением акцентов в агитационных выступлениях, эффектом присутствия лидера БЮТ в среде избирателей как общественного и политического деятеля, а не государственного чиновника, как выглядят по сути поездки премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА, других министров и председателя ВР 5-го созыва, лидера СПУ Александра МОРОЗА.

Эксперт добавил, что их поведение воспринимается гражданами как «цепляние за власть, которая выскальзывает из рук».

По мнению А.ПРОКОПЕНКО, второй причиной снижения рейтинга Партии регионов, СПУ и КПУ стала деструктивная позиция в отношениях с Президентом Украины, которая очевидно ведет к обострению ситуации в обществе. Тем более, что коалиция «слепо защищает правительственных чиновников», которым не симпатизируют большинство граждан: вице-премьера Александра КУЗЬМУКА, министра транспорта Николая РУДЬКОВСКОГО и министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестора ШУФРИЧА.

Опрос проводился 4-11 сентября во всех регионах Украины. Опрошены 2 тыс. 300 респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность составляет 2,4%.

Опрос проводился по заказу Института процессов социального развития Фондом стабильного развития общества.