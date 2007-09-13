Концерн DEKRA готов внедрять в Украине немецкий опыт повышения безопасности на дорогах

Немецкий транснациональный концерн DEKRA через дочернюю компания «DEKRA Эксперт Украина» готов внедрять в нашем государстве немецкий опыт повышения безопасности на дорогах.

Об этом сегодня на пресс-конференций в УНИАН заявил представитель компании “DEKRA Эксперт Украина” Олег ГОЛУБЕНКО.

Он сообщил, что DEKRA является ведущей независимой экспертной организацией Европы в области автомобильного транспорта.

По словам О.ГОЛУБЕНКО, главной целью компании является продвижение на украинский рынок современных европейских технологий в этой области, повышение эксплуатационной эффективности автотранспортной техники и безопасности дорожного движения.

Он также рассказал, что Германия является одним из самых благополучных европейских государств относительно безопасности дорожного движения.

По словам О.ГОЛУБЕНКО, в Германии показатель количества погибших на 100 ДТП в 7-8 раз ниже, чем в Украине. Он сообщил, что в 1970 году в Германии в результате ДТП погибли 21 тыс. 332 человека, а уже в 2005 году благодаря эффективной системе государственного управления обеспечения безопасности дорожного движения, активному участию в этом деле общественных организаций этот показатель уменьшился до 5 тыс. 361 погибшего.

О.ГОЛУБЕНКО отметил, что “DEKRA Эксперт Украина” предлагает такие виды услуг: оценка транспортных средств и убытков при их повреждении; экспертный анализ ДТП; консалтинг; технические осмотры транспортных средств; сертификация подержанных автомобилей; учеба и повышение квалификации оценщиков и аварийных комиссаров.

Также в Украине DEKRA активно занимается научно-технической и образовательной деятельностью в сфере безопасности дорожного движения.

Справка УНИАН. DEKRA является транснациональным концерном, который осуществляет свою деятельность в 30 странах. DEKRA представлена в 26 странах Европы, а также в Соединенных Штатах Америки, Бразилии, Южной Африке и Китае.

Концерн является ведущей независимой экспертной организацией Европы в области автомобильного транспорта. Лидирующее положение концерна в этой сфере обеспечивают серьезные научные исследования и активная общественная деятельность; участие экспертов DEKRA в разных правительственных и межгосударственных комиссиях и рабочих группах; членство DEKRA в международных организациях по техническому осмотру и экспертизе; сотрудничество DEKRA с профессиональными объединениями страховщиков, автомастерских, лизинговых компаний и автоперевозчиков.

Деятельность концерна также распространяется на сферу промышленной безопасности, учебу и переподготовку кадров. DEKRA является признанным европейским лидером в урегулировании страховых случаев.