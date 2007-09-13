Кандидат в депутаты от БЮТ Яценко через суд требует от Богословской опровержения обнародованной в телеэфире информации

Кандидат в депутаты от БЮТ Антон ЯЦЕНКО требует опровержения обнародованной кандидатом в депутаты от Партии регионов, заместителем министра юстиции Инной БОГОСЛОВСКОЙ информации о том, что он якобы является соучредителем фирм, через которые отмывались средства Тендерной палаты.

Об этом А.ЯЦЕНКО сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН, отметив, что данная информация была обнародована в эфире программы «Свобода Савика Шустера» на телеканале “Интер” 31 августа. Он также требует компенсации морального ущерба в размере 100 тыс. грн.

По словам А.ЯЦЕНКО, исковое заявление уже принято к рассмотрению Шевченковским райсудом столицы.

В заявлении он просит, чтобы информация была опровергнута в том же виде, в котором была обнародована – в эфире программы “Свобода Савика Шустера”.

Распространение подобной информации, по мнению А.ЯЦЕНКО, связано с желанием «всеми силами» дискредитировать перед выборами Блок Юлии Тимошенко, поскольку в планах блока – «очистить тендерные закупки от паразитирующих структур» (УНИАН: И.БОГОСЛОВСКАЯ заявляла, что А.ЯЦЕНКО якобы является учредителем 119 коммерческих предприятий, «зарабатывающих деньги вокруг Тендерной палаты»).

А.ЯЦЕНКО продемонстрировал список организаций, которые являются членами Тендерной палаты, предоставленный председателем правления Тендерной палаты Украины Владимиром ЛАБОЙ, и отметил, что в нем нет тех организаций, которые называла И.БОГОСЛОВСКАЯ.

Кроме того, А.ЯЦЕНКО выразил удивление столь активной критикой представителей Партии регионов действующего порядка проведения госзакупок. Он утверждает, что авторы законопроекта о госзакупках являются представителями парламентской коалиции – это нынешний министр внутрынних дел Василий ЦУШКО и лидер фракции Партии регионов в Верховной Раде 5-го созыва Раиса БОГАТЫРЕВА (с августа прошлого года по июль этого года занимавшая пост президента Тендерной палаты Украины). Причем представителей БЮТ в руководстве ТПУ нет, отметил А.ЯЦЕНКО.

«У меня вопрос: зачем регионалам, извините за выражение, мочить своего собственного лидера фракции, которая вторая в списке? Я вижу две причины: это безграмотность – путают ту же палату с какими-то другими организациями, которые воруют деньги; другая – как-то надо прикрываться, наверне, они что-то знают то, чего не знаем мы», - сказал А.ЯЦЕНКО.

По его мнению, коалиции в парламенте ничто не мешало изменить закон о госзакупках, если он их не устраивал. «Что им мешало? Ничего не мешало…», - сказал А.ЯЦЕНКО.