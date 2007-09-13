Фонд поддержки прозрачных выборов прогнозирует прохождение в парламент на внеочередных выборах пяти партий и блоков: Партии регионов, Блока Юлии Тимошенко, блока «Наша Украина – Народная самооборона», Коммунистической партии Украины и Блока Литвина.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил исполнительный директор Фонда поддержки прозрачных выборов Вячеслав ИВАНОВ, ссылаясь на результаты национальных социологических исследований, проведенных американской компанией «Whitman Insight Strategies» (опрос проводился с 23 по 29 июля с.г.) и итальянской компанией «Instituto Sociologia Intternazionale» (с 3 по 9 сентября с.г.). Отмеченные исследования проводились по заказу Фонда и были осуществлены на основе опроса, который имел широкий спектр вопросов, направленных на общее изучение ситуации в Украине.

По результатам анкетирования, в июле за Партию регионов готовы были проголосовать 34% респондентов, в сентябре – 31,9%; за Блок Юлии Тимошенко – 23% и 21,2% соответственно; за блок “Наша Украина – Народная самооборона” – 20% и 18,3%; за КПУ – 4% и 3,6%. В то же время, количество сторонников Блока Литвина, согласно результатам исследований, возросло почти вдвое в течение месяца – с 3% до 5,9%.

Остальные партии, по словам В.ИВАНОВА, набрали меньше 3% голосов респондентов.

В обнародованном рейтинге также отмечены Прогрессивная социалистическая партия Украины и СПУ, которые в июле и сентябре соответственно набрали 1% и 1,2% и 2% и 1,9%.

Рейтинг партий, которые набрали меньше 1% не публиковался в презентованном опросе. Вместе с тем, в результате исследования, проведенного в сентябре, в рейтинге появилась КПУ(обновленная) с 1,1% голосов респондентов.

Отдельно В.ИВАНОВ обратил внимание на большой процент граждан, которые до этого времени еще не определились со своими политическими симпатиями. Так, в июле их процент составляй 8%, в сентябре – 11,4%.

«Это значительные проценты, и если люди потом определяться и проголосуют, так это может иметь значительное политическое влияние на вхождение партий в парламент», - сказал В.ИВАНОВ.

Отвечая на вопрос журналистов, почему именно исследования проводились зарубежными компаниями, В.ИВАНОВ отметил, что не доверяет отечественным социологам. По его словам, именно эти фирмы были избраны не случайно, поскольку он знает их уже несколько лет, и основаны они соотечественниками, которые давно выехали из Украины и до этого времени болеют за нее.

“Наши цифры – это абсолютно независимый опрос, проведенный по новой технологии, не украинской”, - добавил В.ИВАНОВ.

Во время социологических исследований компании «Whitman Insight Strategies» были проведены 2 тыс. 11 интервью по всей Украине. Допущенная погрешность составляет 2,19%.

Во время исследований фонда «Instituto Sociologia Intternazionale» было проведено 2 тыс. 78 интервью. Допущенная погрешность составляет 2,14%.