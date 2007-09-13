Создание Национальной стратегической ассамблеи позволит привлечь общество к определению стратегических приоритетов Украины - эксперт

Создание Национальной стратегической ассамблеи (НаСА) позволит привлечь общество к определению стратегических приоритетов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава общественной организации «Совет конкурентоспособности Украины» Юрий ПОЛУНЕЕВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, НаСА могла бы стать незаангажированной и финансово независимой площадкой для участия интеллектуальной элиты, общественных организаций, экспертов в процессе определения и для осуществления контроля реализации национальных стратегических приоритетов. При этом, по его мнению, участие общественности в формировании стратегии страны должно быть закреплено законодательно.

Ю.ПОЛУНЕЕВ считает, что организационно это мог бы быть форум, который собирается один или два раза в год. Предполагается, что помимо общественных институтов, в ассамблею войдут политические силы и представители правительства. Состав членов ассамблеи не должен быть постоянным, он может изменяться в зависимости от тем, рассматриваемых на ее заседаниях.

Эксперт считает, что такая форма взаимодействия общественности и власти могла бы стать социальной инновацией в стране, тем более, если задумка будет реализована, аналогов такого влияния общества на стратегические приоритеты в мире нет.

Он обратился к общественности, которая причастна к вопросам стратегического развития страны, с предложением совместными усилиями разработать концепцию деятельности будущей ассамблеи.

Как отметил Ю.ПОЛУНЕЕВ, среди вопросов, которые стоят обсуждения на форумах НаСА – проблема энергоэффективности украинской экономики. По его данным, украинцы платят «дополнительный налог на развитие» в размере 15-17 млрд. долл. (или 16-18% ВВП) в год из-за неэффективной политики государства в сфере энергосбережения.

Среди факторов, которые привели к такому положению, эксперт назвал монополизм в сфере энергоснабжения, неструктурированность энергорынка и коррупция.

Напомним, создание НаСА предусмотрено в программе БЮТ «Украинский прорыв».