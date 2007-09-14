ВО ”Свобода” 16 сентября в ряде городов Украины намерена провести акцию “Марш защиты украинцев”

Всеукраинское объединение “Свобода” 16 сентября в больших городах Украины намерено провести “Марш защиты украинцев”.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщил лидер ВО “Свобода” Олег ТЯГНИБОК.

По его словам, основанием для проведения такого марша стал тот факт, что в Украине в настоящее время происходит “системное и жесткое наступление на украинство”. В частности, отметил О.ТЯГНИБОК, это проявляется в том, что представители подавляющего большинства политических сил начали наступление против украинского языка, истории и собственно украинцев. “Фактически начался развал Украинского государства и уничтожение украинской нации”, - сказал лидер ВО “Свобода”. Подтверждением этому, по его словам, является инициатива Партии регионов о проведении так называемого языкового референдума. О.ТЯГНИБОК отметил, что такие намерения являются ничем иным как продолжением “языкового геноцида”. Кроме того, отметил он, такие же действия демонстрируют и представители “помаранчевой команды”. В частности, отметил О.ТЯГНИБОК, представитель “Нашей Украины” - мэр Одессы Эдуард ГУРВИЦ и фракция БЮТ в горсовете поддержали идею установления памятника “палачу украинского народа – Екатерине II”. При этом мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, добавил он, уничтожил практически единственное в столице радио с украинским музыкальным форматом – “Радио Киев”. О.ТЯГНИБОК также отметил, что 2 сентября в Одессе было совершено нападение на участников митинга – представителей ВО ”Свобода”, которые протестовали против установления памятника Екатерине II. Он отметил, что при этом, представители местной власти и правоохранительных органов не только не остановили бандитское нападение, но фактически способствовали расправе над участниками мероприятия. В связи с чем, отметил О.ТЯГНИБОК, ВО “Свобода” требует от министра внутренних дел Василия ЦУШКО подать в отставку.

В свою очередь руководитель Киевской областной организации ВО “Свобода” Андрей МОХНИК отметил, что акция “Марш защиты украинцев” состоится в Киеве, Харькове и Черновцах в 18.00. Он заверил, что это мероприятие не является популистским. По его словам, в Киеве акция начнется на Софийской площади, а завершится на Майдане Независимости “сожжением чучела “чуда-юда”, ведущее наступление на украинство”.