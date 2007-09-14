Девелоперская компания «Европа» объявила о начале продаж в коттеджном комплексе «Олимпик-Парк» возле Киева

Девелоперская компания «Европа» объявила о начале продаж в коттеджном комплексе «Олимпик-Парк».

Об этом сообщил директор девелоперсокой компании «Европа» Олег БЕЛИНСКИЙ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, запланировано, что в комплексе будет построено 1030 домов на территории 290 га. Предусмотрено также создание развитой социальной и рекреационной инфраструктур.

Территория под застройку находится в 19 километрах от Киева по Житомирской трассе.

По словам директора по маркетингу девелоперской компании «Европа» Юлии ОРЕШКЕВИЧ, первая очередь комплекса из 396 усадеб будет завершена к концу 2008 года, а реализация всего проекта - в 2013 году.

Цена домовладения (коттедж с земельным участком) в “Олимпик-Парке” составит от 200 тыс. у. е. Разработано несколько схем оплаты (включая схему зачета стоимости имеющейся у покупателя городской квартиры) и специальные программы ипотечного кредитования от «Дельта Банка».