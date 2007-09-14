17 сентября 2007 года в пресс-центре Партии Зеленых Украины состоится пресс-конференция на тему: позиция Партии Зеленых Украины по вопросам реформирования системы здравоохранения.

Во время пресс-конференции будут озвучены конкретные инициативы ПЗУ относительно уменьшения смертности и увеличение продолжительности жизни, а также объявлено о начале всеукраинской акции - „хочеш прожить дольше - голосуй за Зеленых”.

Участники:

Доктор медицинских наук Юрий Щербак, врач-психиатр Семен Глузман, кандидат медицинских наук Вадим Козловський, советник МОЗ Украины, кандидат медицинских наук Андрей Гук.

Для справки:

Соответственно анализу результатов представленных экспертами ВОЗ, ежегодно в мире умирает около 60 000 000 человек, причем хронические заболевания представляют в структуре смертности больше 60% (около 38 000 000 млн. смертей), а сердечно-сосудистые заболевания становятся причиной смерти около 18 000 000 человек.

Две трети из них живут в странах с низким уровнем доходов, к которым относится и Украина. Лишь от сердечно-сосудистой патологии в Украине страдает около 10 000 000 людей, из них 3 000 000 трудоспособного возраста.

Начало пресс-конференции в 12.00

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