НОВАЯ КНИГА ВЛАДИМИРА КУЛЕБЫ «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ЖУРНАЛИСТА»

Владимир КУЛЕБА – журналист, писатель. Долгое время работал главным редактором газеты «Комсомольское знамя», «Независимость».

Автор книг «Путешествие в застой и обратно» (1996), «Признание в любви» (1998), «Виагра» (2000), «Олигархи тоже платят» (2001), «Футбол на Бессарабские ворота» (2003), «60 новел українського футболу» (2004).

В новую книгу В. Кулебы включены романы «Жили-были «Дед» и «Баба» и «Зеркало для журналиста».

Действие романа «ЖИЛИ-БЫЛИ «ДЕД» И «БАБА» охватывает особый период времени - от так называемой перестройки, которая в тогдашнюю УССР пришла с конца 80-х годов прошлого века, до событий Майдана 2004-го. С героями повествования – Валентином Дидухом («Дед»), Иваном Бабенко («Баба») и их подчиненной Натальей по прозвищу «Гейзер» - мы знакомимся в пору их расцвета, когда они пребывают на пике карьеры – работают в аппарате могущественного тогда ЦК Компартии Украины. Система уже начинает давать сбои, обнаруживать свою несостоятельность, но оба инструктора ЦК, как и вся тогдашняя номенклатура, находясь в «золотой клетке» на улице Орджоникидзе (нынешняя Банковая), этого не ощущают. Они заняты добыванием дефицита, «решением

личных вопросов», на полную катушку используют предоставленные им льготы и привилегии.

Когда же «лавочка» закрывается, и они оказываются выброшенными на улицу, перед каждым из них встает вопрос не как жить дальше, а как вообще выжить. Их судьбы складываются по-разному, от былой вольготной, сытой жизни, показного благополучия не остается и следа, все силы теперь направлены на то, чтобы хоть как-то зацепиться в новой жизни, приспособиться.

Жизнь надолго их разводит, и теперь все вместе они встречаются на бурлящем Майдане. Любимец женщин и баловень судьбы Валентин Дидух - ныне типичный аутсайдер, выброшенный на обочину жизни. Компартийный ортодокс Иван Бабенко растерял веру в светлые идеалы и потихоньку спивается с круга. Когда-то красавица Наталья, превращается в хамоватую базарную торговку, оголтелую заступницу Юлии Тимошенко.

Таковы невеселые итоги. Их поколение стало объектом многочисленных экспериментов системы, которая в конечном итоге рушится. Но под катком этих экспериментом рушатся и судьбы героев.

«ЗЕРКАЛО ДЛЯ ЖУРНАЛИСТА» - пот жанру скорее - политический роман. Главные его герои – известные в Украине журналисты Фаина Шумская и Виктор Цветков во время зарубежной командировки становятся обладателями документов, проливающих свет на убийство их коллеги Георгия Гонгадзе. Вернувшись в Украину, они начинают свое расследование и проверку попавших к ним писем милицейского оборотня Дмитрия Татаринова, который к тому времени «скоропостижно» умирает в СИЗО. Близкий друг Фаины Шумской, пользуясь их отношениями, ксерокопирует письма и отдает их своему могущественному покровителю, некоему генералу С.С.П., инициалы которого упоминаются в письмах Татаринова. Виктора Цветкова, главного редактора одной из влиятельных газет, похищают средь бела дня в центре Киева…

- В целом можно сказать, - говорит автор Владимир Кулеба, - что это роман-версия. Так как в нем высказываются и анализируются предположения и догадки, находящиеся сегодня «за кадром» общественного внимания. Широко используются документальные материалы – письма, официальные сводки, оперативные сообщения, которые публикуются впервые. На основании дневника небезызвестного майора Мельниченко написана глава «Майор Микола на букву «М».

В романе действуют как вымышленные, так и реальные персонажи, имена которых и сегодня на слуху. Им предстоит сделать выбор, найти свое место - и не только на сцене политического театра. Под давлением конъюнктуры, субъективных обстоятельств, не сумев побороть личные интересы и амбиции, журналисты оказываются побежденными…