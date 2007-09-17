ВОЛЯ вводит три новых дополнительных тематических пакета программ цифрового ТВ

Идя навстречу пожеланиям абонентов, с 1 октября 2007 года, компания ВОЛЯ вводит три новых дополнительных тематических пакета услуги цифрового телевидения «Воля Преміум ТВ»: «СТИЛЬ ЖИТТЯ», «ПЛАНЕТА ЗНАНЬ» и «МЕЛОМАН».

Новые пакеты состоят из отдельных программ, входящих в расширенный пакет «Всесвіт».

Новые тематические пакеты дадут абонентам базового пакета «Україна і світ» возможность получить доступ не только к большему количеству программ, но и формировать более индивидуальный список доступных ТВ-программ, подписавшись на любую комбинацию из двух новых дополнительных тематических пакетов.

Новые тематические пакеты будут иметь следующее наполнение и стоимость:

Пакет «ПЛАНЕТА ЗНАНЬ» (20 грн/мес)

1. National Geographic

2. Travel Channel

3. Viasat Explorer

4. Viasat History

5. Discovery Science

6. Discovery Civilisation

7. Совершенно секретно

8. 24 Техно

Пакет «МЕЛОМАН» (10 грн/мес)

1. A-ONE2. MEZZO

3. VH1

4. Biz-TV

5. Star-TV

6. M2

Плюс пакет из 39 стерео аудиоканалов

Пакет «СТИЛЬ ЖИТТЯ» (15 грн/мес)

1. ТДК

2. World Fashion Channel

3. Усадьба

4. Здоровое телевидение

5. Wedding TV

6. Zone Club

7. Мать и дитя

8. Меню ТВ

9. Парк развлечений.

Подписчикам расширенного пакета «Всесвіт», кроме перечисленных выше программ, будут дополнительно доступны следующие программы: РБК, RTVi, Настоящее Смешное Телевидение, Рен ТВ, Ретро-ТВ, Охота и Рыбалка, Drive, CNBC, BBC Prime, Bloomberg, Zone Reality, Nickelodeon.

Таким образом, с октября 2007 года, подписчикам услуги Воля Преміум ТВ будет предлагаться следующий выбор пакетов цифровых ТВ-программ:

· Цифровой пакет «Україна» - 18 грн/мес.

Основная подписка:

· Базовый «Україна і світ» (55 программ) – 32 грн/мес.

· Расширенный «Всесвіт» (90 программ) – 59 грн/мес.

Дополнительные тематические пакеты:

· Планета Знань (8 программ) – 20 грн/мес.

· Стиль життя (9 программ) – 15 грн/мес.

· Меломан (6 программ) – 10 грн/мес.

Дополнительные премиальные пакеты:

· Кіно (11 программ) – 20 грн/мес.

· Спорт (10 программ) – 20 грн/мес.

· Нічний (4 программы) – 20 грн/мес.

Компания ВОЛЯ — ведущий провайдер телекоммуникационных услуг, который предоставляет доступ к цифровым пакетам программ кабельного телевидения под торговой маркой Воля Преміум ТВ™ и высокоскоростной доступ к ресурсам Интернет под торговой маркой Воля Бродбенд™. Высокая скорость Интернет до 38 Мбит/сек без необходимости использования телефонной линии. Свыше 100 телепрограмм, широкий выбор планов подписки на цифровые пакеты на любой вкус и возраст.

Наталья Баш

Начальник отдела PR компании ВОЛЯ

Тел./факс: 207-70-92

info@volia.com