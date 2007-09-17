ВОЛЯ вводит три новых дополнительных тематических пакета программ цифрового ТВ
Идя навстречу пожеланиям абонентов, с 1 октября 2007 года, компания ВОЛЯ вводит три новых дополнительных тематических пакета услуги цифрового телевидения «Воля Преміум ТВ»: «СТИЛЬ ЖИТТЯ», «ПЛАНЕТА ЗНАНЬ» и «МЕЛОМАН».
Новые пакеты состоят из отдельных программ, входящих в расширенный пакет «Всесвіт».
Новые тематические пакеты дадут абонентам базового пакета «Україна і світ» возможность получить доступ не только к большему количеству программ, но и формировать более индивидуальный список доступных ТВ-программ, подписавшись на любую комбинацию из двух новых дополнительных тематических пакетов.
Новые тематические пакеты будут иметь следующее наполнение и стоимость:
Пакет «ПЛАНЕТА ЗНАНЬ» (20 грн/мес)
1. National Geographic
2. Travel Channel
3. Viasat Explorer
4. Viasat History
5. Discovery Science
6. Discovery Civilisation
7. Совершенно секретно
8. 24 Техно
Пакет «МЕЛОМАН» (10 грн/мес)
1. A-ONE2. MEZZO
3. VH1
4. Biz-TV
5. Star-TV
6. M2
Плюс пакет из 39 стерео аудиоканалов
Пакет «СТИЛЬ ЖИТТЯ» (15 грн/мес)
1. ТДК
2. World Fashion Channel
3. Усадьба
4. Здоровое телевидение
5. Wedding TV
6. Zone Club
7. Мать и дитя
8. Меню ТВ
9. Парк развлечений.
Подписчикам расширенного пакета «Всесвіт», кроме перечисленных выше программ, будут дополнительно доступны следующие программы: РБК, RTVi, Настоящее Смешное Телевидение, Рен ТВ, Ретро-ТВ, Охота и Рыбалка, Drive, CNBC, BBC Prime, Bloomberg, Zone Reality, Nickelodeon.
Таким образом, с октября 2007 года, подписчикам услуги Воля Преміум ТВ будет предлагаться следующий выбор пакетов цифровых ТВ-программ:
· Цифровой пакет «Україна» - 18 грн/мес.
Основная подписка:
· Базовый «Україна і світ» (55 программ) – 32 грн/мес.
· Расширенный «Всесвіт» (90 программ) – 59 грн/мес.
Дополнительные тематические пакеты:
· Планета Знань (8 программ) – 20 грн/мес.
· Стиль життя (9 программ) – 15 грн/мес.
· Меломан (6 программ) – 10 грн/мес.
Дополнительные премиальные пакеты:
· Кіно (11 программ) – 20 грн/мес.
· Спорт (10 программ) – 20 грн/мес.
· Нічний (4 программы) – 20 грн/мес.
Компания ВОЛЯ — ведущий провайдер телекоммуникационных услуг, который предоставляет доступ к цифровым пакетам программ кабельного телевидения под торговой маркой Воля Преміум ТВ™ и высокоскоростной доступ к ресурсам Интернет под торговой маркой Воля Бродбенд™. Высокая скорость Интернет до 38 Мбит/сек без необходимости использования телефонной линии. Свыше 100 телепрограмм, широкий выбор планов подписки на цифровые пакеты на любой вкус и возраст.
Наталья Баш
Начальник отдела PR компании ВОЛЯ
Тел./факс: 207-70-92