В «Артеке» впервые прошел международный фестиваль с участием детей, больных сахарным диабетом

7-14 сентября в детском центре «Артек» впервые состоялся международный фестиваль «Украина-Артек 2007», участие в котором приняли дети, больные сахарным диабетом.

Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель Совета Украинской диабетической федерации, которая организовала фестиваль, Валентина ОЧЕРЕТЕНКО.

По ее словам, детям с особыми потребностями приходится в нашей стране сталкиваться не только с повседневными трудностями, связанными с состоянием их здоровья, но и с дискриминацией в обществе, а также лишением многих возможностей для реализации себя как личности. Вместе с этим, подчеркнула В.ОЧЕРЕТЕНКО, многие люди с сахарным диабетом, заболевшие в раннем возрасте, доказывают своей жизнью, что они «более чем полноценные». Кроме того, такие люди более организованные, чуткие.

Именно поддержки детей, больных диабетом, чтобы они верили в свои силы, чтоб у них не развивался комплекс неполноценности, Федерация организует различные мероприятия.

Директор фестиваля «Украина-Артек 2007» Ирина ВЛАСЕНКО отметила, что в Украине для детей с особыми потребностями, в т.ч. и больных сахарным диабетом, существуют медицинские противопоказания для пребывания в каких-либо лагерях.

В акции, которая состоялась в этом году в «Артеке», приняли участие 20 украинских детей, больных сахарным диабетом, а также дети из других стран СНГ – Узбекистана, Казахстана, Грузии, Беларуси, Молдовы, кроме того, дети из США, Италии, Дании.

И.ВЛАСЕНКО рассказала, что при поддержке администрации «Артека», для детей была составлена очень насыщенная программа фестиваля. Кроме интеллектуальных игр и представлений команд, было проведено множество тренингов, на которых поднимались вопросы работы в команде, лидерства и пр. Кроме того, тренинги проводились для разных целевых групп – для вожатых, командиров отрядов, для участников, гостей фестиваля – руководителей общественных организаций, которые приехали из разных стран.

Кульминацией фестиваля, по словам И.ВЛАСЕНКО, было восхождение детей на гору Аюдаг.

Она выразила мнение, что проведенным фестивалем организаторы сумели убедить дирекцию лагеря, что детям с сахарным диабетом место среди здоровых людей. «Сумели, потому что ребята не создавали никаких дополнительных проблем и трудностей, очень адекватно себя вели в обществе и хотели заниматься творчеством и т.д.», - сказала директор фестиваля.

По данным В.ОЧЕРЕТЕНКО, в Украине зарегистрирован почти 1 млн. людей, больных сахарным диабетом. Однако, подчеркнула она, по данным Международной диабетической федерации, их должно быть зарегистрировано в три раза больше. На сегодняшний день в Украине зарегистрировано 5 тыс. детей, больных диабетом (в возрасте от 0 до 15 лет).

По ее мнению, государство должно больше информировать граждан об этом заболевании, об образе жизни людей, у которых оно обнаружено и т.д.

Говоря на тему дискриминации людей с сахарным диабетом, она отметила, что Международная диабетическая федерация четко придерживается позиции, что больной имеет право выбирать инсулин того или иного производителя, а кроме того, перевод больного с одного вида инсулина на другой может происходить только по его физиологическим показаниям, то есть врач и больной должны вместе решать проблему использования препарата.

В заключение В.ОЧЕРЕТЕНКО сообщила, что в мае 2008 г. Украинская диабетическая федерация запланировала проведение международного форума по правам ребенка с особыми потребностями.