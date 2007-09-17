Вольные профсоюзы железнодорожников Украины требуют от Рудьковского подать в отставку

Вольные профсоюзы железнодорожников Украины требуют от Николая РУДЬКОВСКОГО подать в отставку с должности министра транспорта и связи.

Об этом заявил председатель Вольных профсоюзов железнодорожников Украины Григорий НЕДВИГА сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, Вольные профсоюзы железнодорожников приняли соответствующее обращение к министру. «Обращаемся к Вам с требованием пойти в отставку. Мы надеемся, что у Вас еще сохранилось понятие чести и достоинства, чтобы признать свою профессиональную непригодность на этом посту», - говорится в обращении.

«Мы, железнодорожники с большим практическим опытом, еще не видели за годы независимости нашей Украины такого непрофессионального руководителя, никто из Ваших предшественников не принимал столько не нужных для отрасли абсурдных решений, не выдвигал столько прожектерских планов, которые дискредитируют нашу отрасль и Украину в глазах всего мирового сообщества», - отмечают железнодорожники в обращении к Н.РУДЬКОВСКОМУ.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября СНБО признал необходимым отстранить Н.РУДЬКОВСКОГО от исполнения полномочий министра транспорта и Нестора ШУФРИЧА - от исполнения полномочий министра по чрезвычайным ситуациям.

Премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ было поручено принять меры во исполнение отмеченных решений СНБО.

6 сентября Президент Виктор ЮЩЕНКО подписал указы, которыми ввел в действие решения СНБО об отстранении Н.РУДЬКОВСКОГО и Н.ШУФРИЧА от исполнения полномочий министров.

На сегодняшний день Кабмин не принял соответствующих мер во исполнение указанных решений.