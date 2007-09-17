ТПУ намерена инициировать роспуск тендерных комитетов за нарушения закона о госзакупках - Лаба

Тендерная палата намерена инициировать роспуск тендерных комитетов заказчиков за грубые нарушения норм и положений закона о госзакупках.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель правления ТПУ Владимир ЛАБА.

По его словам, инициатива возникла в связи с тем, что во время проверок ТПУ обнаружила многочисленные нарушения законодательства при проведении тендерными комитетами заказчиков процедур госзакупок, в частности, включение в состав тендерных комитетов близких родственников, что приводит к использованию схем манипуляций условиями тендерных процедур. В ходе проверок отмечены также факты проведения так называемых «централизованных процедур», когда органы местного самоуправления проводили закупки для подчиненных организаций.

Учитывая перечисленное и то, что согласно закону о госзакупках в случае выявления Межведомственной комиссией по вопросам госзакупок нарушений в деятельности тендерных комитетов, Комиссия имеет право принять решение относительно исключения из состава Комитета лиц, действия которых привели к таким нарушениям. ТПУ с целью предупреждения и недопущения подобных фактов будет инициировать роспуск Межведомственной комиссией тендерных комитетов заказчиков, которые нарушили закон.

«Тендерные комитеты возглавляют, как минимум, заместители руководителей, и если мы говорим о распорядителях низшего уровня, то это, возможно, нет так существенно, но если речь идет о серьезных министерствах, тех же городских исполкомах, где Тендерные комитеты возглавляют или заместитель министра, или заместитель председателя горисполкома, или руководители предприятий крупных, и завтра их фамилии будут размещены на официальных сайтах Межведомственной комиссии, и что этим людям – гослужащим высокого ранга запрещено принимать участие в работе Тендерных комитетов за допущенные нарушения, то это будет действенным механизмом», - сказал он.

«Обнародование этой информации и будет тем механизмом, который заставит следующий Тендерный комитет по-другому относиться к исполнению требований закона», - заявил В.ЛАБА, отметив, что у него есть информация, что после роспуска Тендерных комитетов по итогам ревизий ГлавКРУ были назначены новые комитеты, и они стали работать в рамках действующего законодательства.