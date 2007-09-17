В последние две недели избирательной кампании «черный пиар» будет более массовым - ГС «Опора»

В последние две недели избирательной кампании «черный пиар» будет более массовым. Об этом заявил на пресс-конференции в агентстве УНИАН руководитель избирательных программ Гражданской сети «Опора» Александр ЛОМАКО, представляя отчет по результатам мониторинга избирательной кампании на территории Украины в течение 3-14 сентября.

По его словам, уже на сегодняшний день количество случаев использования “черного пиара” значительно увеличилось, а в некоторых областях оно стало массовым. При этом А.ЛОМАКО отметил, что больше всего таких случаев зафиксировано в Харьковской и Львовской областях.

Согласно информации А.ЛОМАКО, в Житомире якобы от БЮТ распространялось нижнее белье с символикой этой политической силы. Кроме того, по его словам, в Харьковской области выходит газета «ТАК!», которая «носит откровенно националистически-провокационный характер. Также здесь большим тиражом распространяется листовка с выходными данными несуществующей типографии с изображением Ю.ТИМОШЕНКО и Ю.ЛУЦЕНКО и надписью «Палачи КУШНАРЁВА». Кроме того, сообщил А.ЛОМАКО, в Тернопольской области распространялся плакат «народный самообман» с символикой НУ - НС. По его словам, в Николаевской области было зафиксировано распространение листовки-карикатуры «Клятва ЯНУКОВИЧА братве».

А.ЛОМАКО также отметил, что продолжаются конфликты между членами окружных избирательных комиссий, которые представляют коалицию и оппозицию, в частности, в Киеве в ОИК №221 состоялась драка между представителями КПУ и БЮТ и НУ - НС.

Руководитель избирательных программ Гражданской сети «Опора» сообщил, что мониторинг процесса представления кандидатур в состав УИК показал, что не все партии, которые имели фракции в парламенте, смогли обеспечить необходимое представительство в комиссиях. По его словам, меньше всего представлений сделали КПУ и СПУ, в то же время больше всего кандидатур было подано от БЮТ и НУ - НС.

Член Центрального координационного совета ГС «Опора» Александр НЕБЕРИКУТ, в свою очередь, отметил, что в целом подготовка к выборам на территории Украины проходит без серьезных нарушений, которые бы смогли повлиять на результаты выборов или стать причиной их непризнания. По его словам, на сегодняшний день нет никаких не решенных организационных вопросов, которые бы привели к срыву выборов.

При этом он заметил, что «сейчас дискутируется легитимность выборов, а в ближайшее время будет дискутироваться легитимность результатов волеизъявления». По словам, А.НЕБЕРИКУТА, результаты мониторинга свидетельствуют о том, что процесс подготовки к выборам «находится в правовых пределах, несмотря на дискуссии об этой легитимности». Он отметил, что эту дискуссию можно расценивать как «манипулятивную технологию, которая используется сознательно как один из элементов избирательной кампании».

По словам А.НЕБЕРИКУТА, во время избирательной кампании политические силы используют технологию «мы свои - они чужие» для мобилизации своего электората. При этом, отметил он, больше внимания акцентируется на том, “почему нельзя голосовать за других, а не почему нужно голосовать за них». По словам А.НЕБЕРИКУТА, такая технология используется в случаях, когда «ключевые месседжи политических сил во многих случаях являются идентичными, когда, в частности, речь идет о депутатской неприкосновенности или социальных обязательствах».

А.НЕБЕРИКУТ прогнозирует, что явка на выборах будет высокой, поскольку политические силы свою кампанию ведут в направлении, что «чужие» в случае неявки своего электората возьмут большинство. По его словам, также будет расти количество тех, кто проголосует против всех, реагируя таким образом на постоянную конфронтацию ключевых субъектов избирательного процесса.