Невозврат НДС несет угрозу работе предприятий всего ГМК - представители СП «Интерсплав»

Невозврат государством НДС несет угрозу работе предприятий всего горно-металургического комплекса Украины.

Об этом заявили на пресс-конференции в УНИАН на тему “Геноцид государственных чиновников против народа Украины” представители СП «Интерсплав» (г. Свердловск, Луганская область).

Участники пресс-конференции сообщили, что на текущий момент задолженность государства по НДС перед предприятиями горно-металлургического комплекса Украины составляет 2 млрд. грн. Они отметили, что многие эксперты сегодня предлагают отказаться от налога на добавленную стоимость и возвратиться к налогу с оборота, так как «закон об НДС сегодня очень несовершенен».

Участники пресс-конференции также подчеркнули, что сама система возврата НДС является сегодня чрезвычайно коррумпированной.

По словам члена забастовочного комитета «Интерсплава» Владимира ПАЩЕНКО, систематический невозврат НДС и попытки рейдерского захвата компании привели к потере оборотных средств. В результате на предприятии значительно снизилась заработная плата, не выполняются социальные гарантии перед трудовым коллективом. Он отметил также, что в текущем году впервые за 18 лет работы компания имеет 4,5 млн. грн. убытков.

Как сказала начальник юридического отдела СП «Интерсплав» Валентина ЖЕЛТЫШЕВА, в результате предприятие находится на грани банкротства.

Генеральный директор СП «Интерсплав» Виктор БОЛДЕНКОВ сообщил, что против должностных лиц «Интерсплава» Донецкая городская и областная прокуратуры «фабрикуют очередное уголовное дело». По его неофициальным сведениям, «дана команда на устранение непослушного директора, то есть меня».

По словам В.БОЛДЕНКОВА, вопрос, который был освещен на пресс-конференции, - «это не проблема одного предприятия, это проблема сохранения и укрепления государственности в Украине». Он также добавил, что сегодня проходит пикетирование здание Государственной налоговой администрации в г.Киеве рабочими СП «Интерсплав», которые отстаивают свои законные права.