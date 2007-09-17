Презентован специальный выпуск культурологического журнала “Хроніка-2000”, где оспаривается дата основания Днепропетровска.

Как сообщил на пресс-конференции в агентстве УНИАН доцент Днепропетровского национального университета Олег РЕПАН, согласно исследованиям, в 1645 году есть первое упоминание о Новом Кодаке, то есть о городе из которого берет начало Днепропетровск. По его словам, исходя из этого, на сегодня Днепропетровску должно быть не 230 лет, как считается, а 362.

О.РЕПАН отметил, что материал в данном журнале “не является классически научным”, и текст подан без ссылок на источники, поэтому он не может быть научным основанием для передатирования. В то же время он добавил, что в ближайшее время будет издана монография по данному вопросу со ссылкой на документы, на исторические материалы. Научный работник отметил, что после этого состоится ее обсуждение и тогда, заручившись поддержкой солидных историков, мы будем обращаться к городским властям Днепропетровска все же внести коррективы в современное датирование города”.

О.РЕПАН считает, что дата основания города – 1776 год с исторической точки зрения является невозможным, поскольку она привязана к документу - плану построения так называемого Екатеринослава. Он отметил, что эту дату “нашли во времена Л.БРЕЖНЕВА, чтобы можно было отпраздновать 200-летний юбилей”. Научный работник считает, что ряд документов свидетельствуют, что именно из Нового Кодака начинается история Днепропетровска, и в журнале содержатся аргументы относительно этого.

Научный сотрудник Днепропетровского областного центра по охране историко-культурных ценностей Валентин СТАРОСТИН также привел аргументы, подтверждающие теорию относительно первых упоминаний, которые приходятся на 1645 год. При этом он отметил, что во время написания материала они опирались только на печатные источники.

Поэт и переводчик Семен ЗАСЛАВСКИЙ, в свою очередь, сообщил, что в этом номере журнала есть много рассказов о людях края, “давшие и миру достояние большое”. По его словам, в журнале также много рассказов об истории городов и сел Днепропетровской области, много материалов и о городе Новый Кодак.

Основателем данного проекта является предприниматель Алексей ЛАЗЬКО, который отметил, что Украина не может развиваться без своей истории. По его словам, об истории своего края надо знать и “передавать из поколения в поколение”. Он отметил, что задача проекта – выяснить историческую истину.

Профессор архитектуры Лариса СКОРИК считает, что участники проекта не только сделали “обстоятельный научно-исследовательский труд”, но и пытаются ввести все это в практику.