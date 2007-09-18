В 2007 г. в лагерях Национальной скаутской организации Пласт отдохнули свыше 5 тысяч человек

В этом году в лагерях Национальной скаутской организации Пласт отдохнули и получили определенные знания свыше 5 тысяч человек, из которых почти 500, - дети в возрасте от 6 до 11 лет.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Краевой пластовой старшины НСОУ Константин ЯКОВЧУК-БЕСАРАБ.

По его словам, из указанного количества человек, находившихся в 103 лагерях, 3 тысячи юношей в возрасте от 11 до 19 лет и около полторы тысячи совершеннолетних волонтеров, которые были организаторами и инструкторами.

Как рассказал К.ЯКОВЧУК-БЕСАРАБ, программа занятий в Пласте включает в себя еженедельные собрания, прогулки, экскурсии, путешествия, художественные, спортивные, интеллектуальные и другие соревнования. Основные принципы организации заключаются в добровольности членства, воспитании и учебе посредством игры и труда, постепенной программе занятий и испытаний, групповой система самоорганизации, поощрении инициативы и самоуправления, познании природы и жизни среди природы и тому подобное.

К.ЯКОВЧУК-БЕСАРАБ также информировал, что на сегодня в Украине Пласт является наибольшей скаутской организацией, которая насчитывает 130 организаций в 24 регионах Украины и объединяет 10 тысяч человек.

"Акцент в лагерях ставится на воспитание мужских и женских навыков, необходимых в повседневности, а также воспитывается умение жить, соблюдая определенные правила", - сказал он.

По словам К.ЯКОВЧУКА-БЕСАРАБА, финансирование всеукраинских пластовых лагерей частично осуществляется средствами Министерства семьи, молодежи и спорта и бизнес кругами.

Так, в частности, собравшиеся на пресс-конференции советник президента АКБ "Трансбанк" Лилия САВИЧ отметила важность поддержки бизнесом общественных инициатив молодежи. Также она отметила, что "Трасбанк" не только помогает Пласту, понимая важность его инициатив, но и хочет подать пример другим бизнес-структурам поддержать инициативы молодежи.