Фракция ПР в Киевсовете настаивает на назначении внеочередной сессии на 27 сентября и призывает депутатов поддержать эту инициативу

Фракция Партии регионов в Киевском городском совете сегодня на заседании Президиума горсовета во второй раз поднимет вопрос о проведении внеочередной сессии 27 сентября.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН народный депутат Украины, председатель Киевского городского отделения Партии регионов Василий ГОРБАЛЬ.

Он отметил, что в прошлую пятницу, 14 сентября, руководству Киевсовета было направлено обращение о необходимости проведения внеочередной сессии городского совета. Под заявлением фракция собрала подписи 21 депутата. По словам В.ГОРБАЛЯ, был расчет, что инициатива будет поддержана подписями и соответствующим документом от представителей фракции БЮТ, а также фракцией Кличко, однако этого не произошло.

“В пятницу мы подали соответствующие подписи и заявление от депутатов Киевсовета: в полном составе от депутатской фракции Регионов, и приобщились еще депутаты АНДРИЕВСКИЙ, КОВАЛЕНКО, БРОДСКИЙ и еще ряд депутатов. Мы также рассчитывали, что нашу инициативу, насколько мы ознакомились со средствами массовой информации и поняли из консультаций с представителями того же БЮТ и фракции Кличко (последним, возможно, было сложно принимать это решение ввиду того, что их лидер находится за рубежом на реабилитации после травмы) поддержат их представители. Блоку Юлии Тимошенко не мешали никакие травмы их лидеров, к сожалению, их подписи - это 25 депутатов - так и не дошли до городского совета. Поэтому мы еще раз предпримем очередную попытку”, - сказал В.ГОРБАЛЬ.

По его объяснению, сегодняшний согласительный совет должен рассматривать вопрос проведения сессии 1 октября.

“Мы считаем, что принятие решения о проведении сессии 1 октября – это достаточно абсурдное решение ввиду того, что ночь с 30 сентября на 1 октября у нас будет достаточно эмоциональной с точки зрения и переживаний, и работы депутатов Киевсовета, которые большей частью будут привлекаться в качестве, например, наблюдателей, членов участковых комиссий. Поэтому говорить об объективности работы сессии 1 октября не приходится. Мы будем требовать проведения сессии, и надеемся на поддержку остального круга по депутатскому корпусу, 27 сентября”, - отметил В.ГОРБАЛЬ.

По его словам, в повестку дня внеочередной сессии, а если не удастся отстоять эту инициативу, то на сессию, которая состоится в первой декаде октября, фракция будет предлагать внести и вопрос о недоверии секретарю Киевсовета Олесю ДОВГОМУ.

По предположению В.ГОРБАЛЯ, БЮТ в Киевраде до сих пор не смог предоставить свои подписи за проведение внеочередной сессии возможно потому, что этой фракции уже тяжело собрать 25 своих депутатов и на сегодня "их уже меньше”.

Справка УНИАН. Для назначения заседания внеочередной сессии Киевсовета необходима поддержка больше трети депутатского корпуса, то есть не менее 41 депутата (в Киевсовете 120 депутатов).

Очередное пленарное заседание сессии Киевсовета, запланированное на 13 сентября, было перенесено на октябрь. Комментируя это решение, заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета О.ДОВГИЙ сказал, что оно было принято по итогам Согласительного совета абсолютным большинством председателей фракций. По его информации, перенесено заседание только в связи с тем, что абсолютное большинство депутатов задействовано в избирательном процессе.

После этого фракция Партии регионов заявила категорический протест относительно переноса двух пленарных заседаний Киевсовета с сентября (13 и 26 сентября) на октябрь. Столичные «регионалы» заявили о единоличном решении руководства Киевсовета о переносе сессий.

Свою инициативу о созыве внеочередной сессии Киевсовета для введения моратория на продажу земли, на застройку исторической части Киева и для выражения недоверия столичному мэру Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ и секретарю Киевсовета О.ДОВГОМУ выразили также во фракции БЮТ Киевского городского совета.