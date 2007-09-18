Украинский логотип — лучший в Европе!

Логотип, разработанный Kaffeine Communications для совместного проекта ЕС и Программы развития ООН "Спільнота споживачів та громадські об`єднання" — абсолютный победитель European Logo Design Annual 2007 (EULDA `07).

EULDA — один из самых статусных конкурсов в области графического дизайна. О весомости его наград говорит хотя бы тот факт, что схема оценки работ на EULDA — единственная в мире схема, признанная 65 международными и национальными дизайнерскими ассоциациями. Её уникальность (и основа её авторитетности) в том, что механизм судейства EULDA в точности воспроизводит реальный процесс превращения идеи логотипа в успешный логотип: дизайнер  клиент  потребитель.

Дизайнеры решают, что показывать клиенту:

на первом этапе лучшие работы отбирают 10 топ-профессионалов в области дизайна, представляющих авторитетнейшую организацию — The Bureau of European Design Associations (Бюро европейских дизайнерских ассоциаций, BEDA).

Клиенты решают, что показывать потребителям:

выбранные дизайнерами логотипы и товарные знаки передаются в следующее жюри, состоящее из 10 маркетинг-менеджеров ведущих международных компаний, которых отбирает Arquent, крупнейшая в мире компания по подбору кадров для маркетинга.

Потребитель решает судьбу бренда:

работы, "выжившие" после суда маркетологов, передаются в жюри потребителей — 10 представителей Consumers International (международная федерация потребительских организаций; объединяет 230 организаций в 100 странах) выбирают победителей EULDA.

В этом году на этот сложнейший конкурс было подано около 1000 работ из 33 стран. И победил логотип, разработанный украинским агентством Kaffeine Communications! Создали его Йован Роцанов (автор идеи и руководитель проекта) и Анна Тимков (дизайнер).

Рассказывает Анже Йереб, креативный директор Kaffeine Communications:

— Получилась довольно забавная история. Мы участвовали в тендере на разработку кампании для проекта "Спільнота споживачів і громадські об`єднання". Уже были придуманы идеи, ребята перешли к дизайну бигбордов — и обнаружили, что нам чего-то очень не хватает. Не хватает логотипа — как элемента коммуникации, как банальной подписи под сообщением. У проекта логотипа не было, в тендерное задание его разработка не входила... но нам его правда очень не хватало, и мы его сделали. А потом просто подарили "Спільноті споживачів" и через какое-то время отправили на конкурс. Я думаю, это весьма поучительная история. Можно работать, минимизируя усилия: не просят — не надо. А можно работать так, как нужно, то есть по максимуму. И этот максимум возвращается сторицей.

Рассказывает Йован Роцанов:

— Цель проекта "Спільнота споживачів та громадські об`єднання" — помочь нам, потребителям, защитить свои права, в первую очередь через повышение наших знаний об этих правах. Поэтому я искал самый простой и внятный способ показать защиту в контексте потребления. И в итоге соединил два очень понятных символа: штрих-код как символ потребления и зонтик как символ защиты. А когда узнал о победе в EULDA, в который раз подумал: мой принцип — не усложнять без крайней необходимости — похоже, правильный принцип. Не усложнять. Просто работать по-максимуму. Возможно, Kaffeine Communications удалось найти ключик к рекламным победам на европейском уровне.

***Йован Роцанов, консультирующий арт-директор Kaffeine Communications. Выпускник Белградского университета искусств, факультет прикладного искусства, специальность «Графические коммуникации». Занимается графическим дизайном и визуальными коммуникациями более 12 лет.Работал в Saatchi & Saatchi Balkans, TBWA Belgrade, а также в дизайн-бюро и рекламных агентствах Швейцарии, Словении, США и Гонконга. В Украине с декабря 2005 года, успешно совмещает работу креативного директора Интернет-агентства Kensu и консультирующего арт-директора Kaffeine Communications. В 2007 году был избран президентом дизайн-жюри Киевского Международного Фестиваля рекламы. Йован Роцанов – обладатель наград многих престижных европейских фестивалей, его работы публикуются в американских, британских, немецких изданиях о графическом дизайне, а также в учебниках по визуальным коммуникациям.

***Kaffeine Communications (www.kaffeine.com.ua ) – постсетевое рекламное агентство полного цикла.

Специализация – создание brand identity и креативных решений для всех коммуникационных каналов.

Среди клиентов агентства – Red Bull, Rosava, Gorenje, JTI.

Среди логотипов, разработанных агентством – логотипы Jeans, Rosava, Skazka и другие.

Дополнительная информация:

EULDA: eulda.com

"Спільнота споживачів та громадські об`єднання": www.undp.org.ua/cscn/