19-20 сентября будет проходить акция “Поход за украинское село” с участием крестьян со всех регионов Украины

19-20 сентября будет проходить Всеукраинская акция “Поход за украинское село”, в которой примут участие крестьяне из всех регионов Украины.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН кандидат в народные депутаты от Крестьянского блока “Аграрная Украина” Иван ТОМИЧ.

По его словам, крестьяне с сельскохозяйственной техникой проедут через всю Украину, а 20 сентября в 10.00 в Киеве на площади возле Национального выставочного центра Украины состоится третье Всеукраинское крестьянское вече. Главным лозунгом вече является “Возродим село - возродим Украину”.

И.ТОМИЧ отметил, что эта акция организуется также с участием Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины.

Он сообщил, что крестьяне примут постановление, которое будет касаться критической ситуации в аграрном секторе. По его словам, в частности, пойдет речь о том, что предложенный проект государственного бюджета на 2008 год не направлен на улучшение ситуации на селе. По словам И.ТОМИЧА, “такой бюджет нужно выбросить в корзину для мусора”.