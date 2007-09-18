Киевская художница увеличила исковые требования к аэропорту “Борисполь” и МАУ за несвоевременную доставку картин в два раза - до 200 тыс. грн.

Киевская художница Галина ИНГУЛА увеличила размер своих исковых требований к государственному международному аэропорту “Борисполь” и авиакомпании “Международные авиалинии Украины” за несвоевременную доставку картин со 100 до 200 тыс. грн.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил отец художницы, журналист Валерий НЕЧИПОРЕНКО.

По его словам, у дочки создалось впечатление, что рассмотрение судебного дела затягивается умышленно по инициативе стороны ответчика.

“За время с момента подачи иска не состоялось ни одного результативного судебного заседания. Во-первых, такое затягивание причиняет моральные переживания Галине (ИНГУЛЕ), а во-вторых, мы бы хотели отбить охоту у противоположной стороны пытаться дальше затягивать судебное разбирательство. Поэтому мы удваиваем размер судебного иска со 100 до 200 тыс. и заявляем, что мы так будем делать каждые полгода. Если судебное разбирательство затянется еще на полгода, мы увеличим размер иска до 400 тыс. грн.”, - отметил отец художницы.

Собравшиеся на пресс-конференции адвокат пострадавшей Наталия ЗАЕЦ сообщила, что на первое судебное заседание, назначенное по делу Г.ИНГУЛЫ, представители МАУ вообще не пришли, а на второе они принесли заявление, в котором сообщали, что не хотят рассматривать дело в Бориспольском суде. Авиакомпания МАУ просила, чтобы Апелляционный суд определил, где будет слушаться это дело. Более того, по словам юриста, они пропустили сроки для подачи заявления, неправильно подали заявление и много времени ушло на устранение всех недостатков. В конечном итоге, Апелляционный суд постановил, что данное дело должен рассматривать Бориспольский суд.

На завтра назначено очередное заседание в этом суде.

В.НЕЧИПОРЕНКО отметил, что эта пресс-конференция ни в коем случае не является давлением на суд. “Это давление на наших противников в судебном расследовании. Так, мы давим на них психологически путем удвоения своего иска. Потому что два мощных предприятия провинились перед молодой женщиной-инвалидом, и даже никто просто не сказал: простите нас. За такое поведение - неэтичное, унижающее человеческое достоинство - нужно наказывать. Я надеюсь, что мы суд выигрываем”, - отметил он.

В.НЕЧИПОРЕНКО сообщил, что в сентябре этого года его дочка собиралась принять участие в выставке глухих художников, которая ежегодно проводится в Италии. В то же время из-за того, что ни одна из авиакомпаний - отечественных и зарубежных, в которые он обращался, не имеет такой услуги, как сопровождение глухих, Г.ИНГУЛА была вынуждена отказаться от поездки в Италию, во второй раз на протяжении года отказаться от презентации за границей своих картин, потому что в чужой стране, без соответствующего сопровождения, могла не сориентироваться, заблудиться, быть задержанной и тому подобное.

“Я считаю, что виной тому порочная практика, которая существует у всех авиаперевозчиков – и у наших, и у итальянских, и у других. Оказывается, такой услуги нет ни у одного авиаперевозчика. Я считаю, что это дискриминация глухих людей”, - выразил уверенность В.НЕЧИПОРЕНКО.

С целью защиты прав всех авиапассажиров, в том числе и с недостатками слуха, он намерен создать ассоциацию. “Мы должны иметь такую общественную организацию, которая будет ставить на место авиаперевозчиков, указывать на их просчеты, недостатки и тому подобное. И за каждое действие неквалифицированное, за каждый затерянный чемодан, багаж привлекать к суду, чтобы они чувствовали свою ответственность”, - заявил В.НЕЧИПОРЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в марте с.г. молодая киевская художница обратилась в суд с требованием возмещения ей морального ущерба компенсации от аэропорта “Борисполь” и МАУ в размере 100 тыс. грн. (в равных долях) из-за опоздания с доставкой ее картин, из-за чего что была сорвана ее персональная выставка во Франции.

Г.ИНГУЛА была приглашена в Париж для демонстрации сими авторских художественных работ в ноябре прошлого года, но по прибытии во Францию оказалось, что три картины отсутствуют в багаже. Только через 2 месяца они нашлись снова в “Борисполе”.

На сегодня у Г.ИНГУЛЫ уже было в Киеве 7 персональных выставок. В частных коллекциях киевлян находится более 90 ее картин.