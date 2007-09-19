Спаси жизнь ребенка - размести социальный баннер!

Украинская Открытая Ассоциация организаций, групп и лиц, работающих с детьми, страдающими онкозаболеваниями, обращается к интернет-сообществу с просьбой об информационной поддержке сайта www.donor.org.ua ! Маленький баннер на вашей веб-странице может спасти жизнь!

Тот, кто хоть раз смотрел в глаза малышей, проходящих лечение в детских онкогематологических отделениях, вряд ли останется равнодушным перед лицом большой трагедии наших маленьких соотечественников. Дорогостоящее лечение, которое лишь в незначительной мере финансируется государственным бюджетом, в основном ложиться на плечи родных и близких больного ребенка. Исчерпав все материальные резервы семьи, в которые постучала беда под названием рак, вынуждены просить о помощи и оббивать пороги. На сайте Украинской Открытой Ассоциации организаций, групп и лиц, работающих с детьми, страдающими онкозаболеваниями собрана информация о потребностях маленьких пациентов онкологических отделений из разных регионов Украины. Одни нуждаются в дорогостоящих лекарствах, другим необходимы доноры, третьим для спасения жизни нужны суммы в десятки тысяч долларов на лечение за рубежом. Увы, согласно существующим реалиям, многие маленькие пациенты, которым дают шанс в иностранных клиниках, в Украине обречены на смерть.

В сложившейся ситуации волонтеры Украинской Открытой Ассоциации организаций, групп и лиц, работающих с детьми, страдающими онкозаболеваниями стараются оказать поддержку самым незащищенным и уязвимым онкобольным малышам и их семьям. Сегодня мы обращаемся к Интернет-сообществу с предложением присоединится к бессрочной акции помощи онкобольным детям. Для этого нужно так мало и так много - разместить баннеры www.donor.org.ua на своем сайте - информационном, корпоративном, развлекательном, коммерческом, личном... Вместе мы спасем не одну детскую жизнь! Вместе мы обратим внимание на ту кровоточащую рану, которой в настоящее время является детская онкогематология в Украине! Каждый размещенный в сети интернет баннер - это маленький и в тоже время важный шаг на пути к небезразличному, активному, открытому гражданскому обществу! Это лепта, внесенная в воспитание социальной ответственности у представителей отечественного бизнеса! Передайте сигнал SOS, который отстукивают маленькие сердца детей, страдающих от лейкозов и злокачественных опухолей - разместите баннер www.donor.org.ua!

Баннеры можно найти по адресу http://donor.org.ua/index.php?module=fotogal

Вы можете разместить баннер со ссылкой на сайт www.donor.org.ua или на странички детей, наиболее остро нуждающихся в помощи. По вопросам размещения баннеров можно обращаться к волонтеру Украинской Открытой Ассоциации организаций, групп и лиц, работающих с детьми, страдающими онкозаболеваниями Марии Бабенко или к другим волонтерам из Киева или регионов. Пожалуйста, сообщите о размещенных баннерах!

СПАСИБО ЗА ВАШУ ПОДДЕРЖКУ!

Баннеры сайта:

http://www.donor.org.ua/UserFiles/Image/Baners/baners-all/site/donor_88x31.gif

Код Баннера:

<a href="http://www.donor.org.ua/" target="_blank"><img src="http://www.donor.org.ua/UserFiles/Image/Baners/baners-all/site/donor_88x31.gif" height="31" alt="Помогите детям победить рак" width="88" border="0"/></a>

http://www.donor.org.ua/UserFiles/Image/Baners/baners-all/site/donor_2.gif

Код Баннера:

<a href="http://www.donor.org.ua/" target="_blank"><img src="http://www.donor.org.ua/UserFiles/Image/Baners/baners-all/site/donor_2.gif" height="60" alt="Помогите детям победить рак" width="468" border="0"/></a>

Баннеры детей, которые особенно остро нуждаются в помощи:

Дарина Билда

http://www.donor.org.ua/UserFiles/Image/Baners/baners-all/deti/Darina_bilda.gif

Код Баннера:

<a href="http://www.donor.org.ua/darina" target="_blank"><img src="http://www.donor.org.ua/UserFiles/Image/Baners/baners-all/deti/Darina_bilda.gif" height="60" alt="Помогите Дариночке победить рак" width="468" border="0"/></a>

Роман Халамендик

http://www.donor.org.ua/UserFiles/Image/Baners/baners-all/deti/Halamendik_ROMA2.gif

Код Баннера:

<a href="http://www.donor.org.ua/roma" target="_blank"><img src="http://www.donor.org.ua/UserFiles/Image/Baners/baners-all/deti/Halamendik_ROMA2.gif" height="60" alt="Ребенка еще можно спасти" width="468" border="0"/></a>

Виктор Коробченко

Код Баннера:

<a href="http://www.donor.org.ua/index.php?module=help&act=show&c=2&id=199" target="_blank"><img src="http://ukrbanner.net/b/help/vk/vk5.gif" height="60" alt="Мальчишку еще можно спасти" width="468" border="0"/></a>