Ассоциация «Газовые трейдеры Украины» прогнозирует, что цена на газ в 2008 году повысится максимум на 15-20%

Ассоциация «Газовые трейдеры Украины» прогнозирует, что цена на поставляемый в 2008 году в Украину природный газ повысится максимум на 15-20%.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент ассоциации Роман СТОРОЖЕВ. Он сказал: "Я думаю, что рост в 15-20% экономически обоснован".

Говоря о позитивных моментах на газовом рынке Украины, Р.СТОРОЖЕВ отметил постепенное вхождение на независимый рынок такого крупного сегмента как предприятия теплокоммунэнерго. "Сегодня мы можем констатировать, что коммунальный сектор приближается к рыночной цене и, скорее всего, уже с 2008 года и предприятия бюджетной сферы, и предприятия теплокоммунэнерго будут покупать природный газ по рыночным ценам, что увеличивает сегмент рынка для независимых поставщиков приблизительно на 20 млрд. кубометров ежегодно, что является серьезной перспективой для развития", - сказал эксперт.

Кроме того, он отметил, что в перспективе газовые трейдеры могли бы самостоятельно выйти на торговую площадку для реализации энергоносителей для стран Евросоюза. Единственная преграда к реализации этого шага, по его мнению, - несоответствующие европейским цены на газ и дефицит ресурса, что тормозит развитие рынка.

На фоне позитивных перспектив Р.СТОРОЖЕВ выделил и ряд негативных. Во-первых, по его словам, существующая модель рынка требует усовершенствования в части наличия большего количества свободных ресурсов через увеличение количества импортеров. В идеале, считает он, импортные поставки энергоносителей в одну страну должны осуществляться, по крайней мере, из трех источников. Например, это может быть негосударственная компания или несколько негосударственных компаний и один государственный импортер. Если этого не происходит, возможны негативные последствия - в частности, монопольное повышение цен на энергоносители, критическая зависимость государства-импортера. Кроме того, для развития газового рынка конкуренция между газовыми импортерами должна активно развиваться, отметил Р.СТОРОЖЕВ.

Также среди минусов для развития рынка, с точки зрения независимых газовых трейдеров, остается сохранение Украиной в 2007 году лицензирования газового экспорта. Другими словами, для трейдеров сохраняется сложность выхода на внешние рынки.

По мнению Р.СТОРОЖЕВА, на внутреннем рынке необходимо четко провести разграничение его участников, задействованных в сфере транспортировки и снабжения газа. В частности, транспортные организации должны заниматься только транспортировкой, а не торговлей природным газом. Кроме того, он добавил, что политическая составляющая в газовой сфере, к сожалению, продолжает доминировать над экономической. "Мы как представители бизнес-кругов призываем политиков, представителей власти сосредоточиться на проведении серьезных реформ в энергетическом секторе. Речь идет о создании эффективной системы учета и контроля за снабжением, транспортировкой и потреблением энергоресурсов, окончательной ликвидации перекрестного субсидирования, формировании экономически обоснованных тарифов, содействии развитию отечественной добычи газа и разведки новых месторождений, а также внедрению технологий энергосбережения", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО прогнозирует, что цена на поставляемый в 2008 году в страну природный газ повысится максимум на 10%.

До января 2006 года газ в Украину поставлялся по цене 50 долларов за 1 тыс. кубометров. С января 2006 года - по 95 долл. за 1 тыс. кубометров, с января 2007 года - по 130 долл. за тыс. кубометров. Европейским потребителям Россия продает газ в среднем по 230 долл. за 1 тыс. кубометров.

Ассоциация «Газовые трейдеры Украины» создана в конце 2003 года, в ее состав входят 26 компаний, в частности, ЗАО «Итера Украина», ООО «Газтрейд ЛТД», ООО «Евротрансакции», ООО «Энерготорг», ООО «Дон-Колорит», ЗАО «Укрнадра-ресурсы», ОАО «Укрзагрангеология», ООО «Промгаз» и др.