Презентовано объединение “Киевская громада” как орган контроля за властью столицы

Бывший первый заместитель прежнего мэра Киева Александра ОМЕЛЬЧЕНКО, народный депутат V созыва фракции “Наша Украина”, кандидат в народные депутаты на досрочных парламентских выборах от блока “Наша Украина – Народная Самооборона” (№71) Валерий БОРИСОВ презентовал сегодня в УНИАН объединение граждан “Киевская громада” как орган контроля за властью столицы.

На пресс-конференции на тему “Киевская громада” как альтернатива действующей городской власти” В.БОРИСОВ, который является председателем объединения, отметил, что с того времени, как к власти в Киеве пришли новые люди, город становится все менее пригодным для жизни, а “непрогнозируемая власть” прибегает к хаотическим действиям и все больше парализует жизнедеятельность столицы.

“Необходило положить конец такому позорному положению вещей, когда мэр сам принимает бюджет города, сам его выполняет и сам себя контролирует. При таких правилах любой человек, который возглавит столичную власть, превратится в нового “Черновецкого”. Принципиальным для Киева является разделение должностей городского председателя и председателя городской госадминистрации с соответствующим распределением их полномочий”, - отметил В.БОРИСОВ.

При этом он отметил, что процесс изменений в Киеве необходимо начинать немедленно. В.БОРИСОВ сообщил, что фракция блока “НУ– НС” в новом парламенте будет инициировать немедленное принятие изменений в законы “О столице Украины” и “О местном самоуправлении”.

В то же время, по его словам, чтобы быстрее продвигать процесс, было создано объединение “Киевская громада”, целью которого является разработка и реализация стратегического плана развития Киева. Предусматривается, что это будет комплексная программа, которая охватит важнейшие сферы жизни города.

Лидер общественной организации сообщил, что уже созданы рабочие группы, которые готовят проекты реформирования городских систем образования, медицины, коммунального хозяйства, пенсионного обеспечения и трудоустройства молодежи. Отдельное внимание, по его словам, будет уделено транспортным проблемам и экологии столицы.

В.БОРИСОВ призвал к сотрудничеству политические и общественные силы.

“Вскоре мы будем иметь возможность презентовать широкой общественности нашу программу с тем, чтобы киевляне знали, что их ожидает через месяц, через 5 или через 10 лет”, - добавил он.

Для реализации цели, по убеждению членов “Киевской громады”, прежде всего, необходимо активизировать процесс создания органов самоорганизации населения, который за последние полтора года практически приостановлен. Немедленно следует делегировать районам города полномочия и бюджеты, и продолжить этот процесс до уровня микрорайона, улицы, каждого дома. А во-вторых, считают в “Киевской громаде”, необходимо избрать новую сильную команду руководства города, в которой будут профессионалы, а не “любители”, как в нынешней.

“Ключ к успеху – это сильная власть под контролем киевлян”, - отметил В.БОРИСОВ.

Что касается темы возможных внеочередных выборов Киевского городского председателя, В.БОРИСОВ сказал, что объединение будет поддерживать того из кандидатов на пост мэра Киева, который предложит программу развития столицы, которая как можно точнее или 100-процентно будет совпадать с их программой.

По информации председателя “Киевской громады”, основателями организации являются физические лица - граждане, которые проживают в Киеве. Учредительный съезд новой организации состоялся в понедельник, 17 сентября.