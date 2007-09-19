Лидер «Христианского блока» заявляет, что создание такого блока на выборах является требованием времени

Создание на досрочных парламентских выборах “Христианского блока” является требованием времени. Об этом заявил на пресс-конференции в агентстве УНИАН лидер блока Сергей БАЛЮК.

Он отметил, что блок исповедует идеологию, которая основана на христианском мировоззрении и на христианской морали. При этом С.БАЛЮК отметил, что в будущем парламенте блок будет отстаивать “те позиции, те законы, которые будут служить благу Украины и ее граждан”.

Лидер блока считает, что 30 сентября Украина “будет несколько удивлена рейтингом, который наберет “Христианский блок” на выборах. Он убежден, что блок имеет шансы преодолеть 3% барьер.

Говоря о материале, который был опубликован в газете “Сегодня” о якобы заказном рейтинге блока в социологических исследованиях В.БОНДАРЕНКО, С.БАЛЮК отметил, что они никаких соцопросов не заказывали. По его словам, блок требует от газеты, чтобы в таком же объеме были опубликованы материалы о блоке - “материалы, которые мы им предоставим”.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября председатель совета директоров Института политических и социологических исследований имени Т.Г.Шевченко Владимир БОНДАРЕНКО на пресс-конференции сообщил, что рейтинг блока, в соответствии с опросом, составляет 2,5%. 7 сентября газета напечатала материал, в котором шла речь, что этот рейтинг был заказан газетой, корреспондент которой представлялся помощником одного из кандидатов от блока. В.БОНДАРЕНКО назвал всю эту историю “провокацией”.

Кандидат в народные депутаты от “Христианского блока” Владимир ГАРБАР считает, что “появление Христианского блока - это маленькая ласточка того огромного духовного движения, которое пройдет снизу и изменит и лицо, и климат нашего государства”. По его словам, хотя церковь отделена от государства, но в церквях проводится 40-дневная молитва за Украину, за выборы.

Как сообщал УНИАН, “Христианский блок” был создан для участия во внеочередных выборах в Верховную раду 30 сентября на объединительном съезде Социально-христианской партии и Всеукраинской политической партии “Экология и Социальная защита” 20 августа.