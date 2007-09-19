Блок Супрун “Украинский региональный актив” со следующей недели откроет “горячую линию” для проверки списков избирателей

Блок “Украинский региональный актив” со следующей недели намерен открыть “горячую линию” для проверки списков избирателей.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщила лидер блока “Украинский региональный актив” Людмила СУПРУН.

По ее словам, соответствующая «горячая линия» начнет свою работу 24 сентября и завершит 27 сентября.

Л.СУПРУН отметила, что на данный момент разрабатывается соответствующая электронная программа, которая будет содержать сведения обо всех избирателях, включенных в списки.

Она отметила, что на протяжении четырех дней каждый избиратель будет иметь возможность бесплатно позвонить на “горячую линию” и проверить, есть ли он в списках. В случае, если кто-то не найдет себя в списках, сказала Л.СУПРУН, можно будет обратиться в судебные инстанции и восстановить свое право голосовать. “Мы хотим помочь гражданам, чтобы они могли свой голос защитить”, - сказала она.

Кроме того, Л.СУПРУН сообщила, что блок намерен внедрить систему контроля за подсчетом голосов по результатам досрочных выборов в Верховную Раду.

В частности, по ее словам, наблюдатели от блока, которые будут находиться на каждом из избирательных участков, будут контролировать ход голосования на выборах.

Также, отметила она, после подсчета голосов на каждом из участков, будут обнародованы копии, а затем и оригиналы протоколов результатов голосования. “Никто не сможет украсть голоса избирателей”, - сказала Л.СУПРУН.

По ее словам, это будет делаться для того, чтобы избежать фальсификации результатов выборов.

Л.СУПРУН отметила, что сегодня некоторыми политическими силами разрабатывается процедура замены протоколов во время их передачи в окружные избирательные комиссии.

Кроме того, по ее словам, сегодня возникает проблема формирования избирательных комиссий, поскольку некоторых членов вынуждают фальсифицировать результаты в интересах той или другой политической силы.

Л.СУПРУН также не исключила, что после дня голосования будет попытка уничтожить бюллетени на некоторых участках, чтобы не было возможности установить результаты волеизъявления. “Но если на этих выборах состоится фальсификация, то граждане Украины могут на выборы в принципе уже не ходить”, - сказала она.