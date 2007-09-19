Журналист Владимир Кулеба презентовал свою новую книгу

Писатель и журналист, бывший главный редактор газет “Комсомольское знамя” и “Независимость” Владимир КУЛЕБА презентовал сегодня в агентстве УНИАН свою новую книгу “Зеркало для журналиста”.

Как сообщил В.КУЛЕБА, в его новую книгу включены романы “Жили-были “Дед” и “Баба” и “Зеркало для журналиста”.

Роман “Жили-были “Дед” и “Баба” охватывает значительный промежуток времени - от перестройки до событий Майдана-2004.

Как сказал В.КУЛЕБА, читатель знакомится с героями, когда они чувствовали себя хозяевами жизни, занимали престижные места в аппарате ЦК Компартии УССР, и расстается на Майдане.

Автор считает, что “Зеркало для журналиста” по жанру скорее политический роман, в центре которого - судьба журналистов, пытающихся раскрыть тайну убивства свого коллеги Георгия Гонгадзе и нашумевшего “дела оборотней”.

По словам В.КУЛЕБЫ, это роман - версия, так как в нем высказываются и анализируются предположения и догадки, находящиеся сегодня “за кадром” общественного внимания. Кроме того, в романе широко используются документальне материалы - письма, официальные сводки, оперативные сообщения, которые публикуются впервые. В романе действуют как вымышленные, так и реальные персонажи, имена которых и сегодня на слуху.

Книга написана на русском языке, ее тираж - 2 тысячи экземпляров, издана ОАО “Полиграфкнига”.

*** В.КУЛЕБА является автором книг “Путешествие в застой и обратно” (1996), “Признание в любви” (1998), “Виагра” (2000), “Олигархи тоже платят” (2001), “Футбол на Бессарабские ворота” (2003), “60 новел українського футболу” (2004).