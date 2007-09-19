Туроператоры прогнозируют увеличение турпотока из Украины на курорты Египта в сезоне 2007/08 на 25-30%

Туристический поток из Украины на курорты Египта в сезоне 2007/2008 гг. вырастет на 25-30%.

Такое мнение на пресс-конференции в УНИАН высказал генеральный директор фирмы-туроператора «Karya tour» Алексей ТУГАЙ.

Он отметил, что такой прогноз базируется на динамике роста турпотока из Украины в Египет в последние годы, а также на факторе стремительного роста украинского рынка туруслуг.

Гендиректор сообщил, что по итогам 2006 года емкость рынка туруслуг по египетскому направлению превысила 140 млн. долл. (180 тыс. туристов), а учитывая то, что в период января-июля 2007 года Египет посетило уже 120-130 тыс. украинцев, емкость рынка может значительно возрасти.

А.ТУГАЙ сообщил также, что в сезон (октябрь-май) 2007/2008 гг. компания «Karya tour» намерена увеличить количество чартерных авиарейсов в Шарм-эль-Шейх и Хургаду до 11-ти в неделю, а также открыть постоянно действующий офис в Хургаде. Таким образом, компания планирует увеличить количество своих клиентов до конца сезона до 18-20 тыс. человек.

Справка УНИАН. По данным Государственной пограничной службы Украины, в 2006 году Египет посетило 180 тыс. 45 граждан Украины, что на 53,9% больше, чем в 2005 году. По темпам прироста Египет по популярности у украинских туристов занимает второе место после Турции. В январе-августе 2007 года количество чартерных авиарейсов из Украины в Египет еженедельно составляло около 20.