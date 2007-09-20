ОО “Харьковчанин” инициирует законодательные изменения, которые минимизируют влияние местной власти на организацию референдумов

Общественная организация “Харьковчанин” наработала ряд предложений, которые при утверждении на законодательном уровне помогут общественности путем проведения референдумов менять неэффективную местную власть и влиять на ее деятельность.

Об этом сообщил председатель ОО «Харьковчанин» Владислав ПРОТАС сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Он отметил, что последняя избирательная кампания в Украине показала, что во многих украинских городах к власти пришли “малопрофессиональные и некомпетентные” люди. Поэтому, по словам, В.ПРОТАСА, безотлагательной стала проблема создания реальных механизмов инициации перевыборов и смены неэффективной власти со стороны самого общества. Он подчеркнул, что особую актуальность эта проблема приобретает на местном уровне.

В.ПРОТАС отметил, что ОО “Харьковчанин” пыталась трижды инициировать проведение референдума в Харькове по вопросам досрочного прекращения полномочий городского председателя, а также о передаче в концессию коммунальных предприятий города.

“Но ни одна из попыток не была успешна. Из-за отказа городского председателя в регистрации инициативной группы все осталось на первом шагу. Сейчас мы это обжалуем в судах. Но суды этот вопрос затягивают, и процесс может затянуться на годы”, - сказал он.

Таким образом, подчеркнул В.ПРОТАС, существующий закон о всеукраинском и местном референдумах, принятый в 1991 году, позволяет провести референдум лишь теоретически. По его словам, в законе о референдуме на сегодня неурегулированы, в частности, такие вопросы, как то, что председатель местного совета имеет возможность принять решение об отказе в регистрации инициативных групп таким образом, что у общины не остается времени на его обжалование; нет законодательно утвержденных форм подписных листов для сбора подписей граждан, чтобы инициировать референдум; именно председатель местного совета проверяет соответствие поданных документов на соответствие действующему законодательству. Кроме того, на сегодня также не установлены формы ответственности за противозаконные действия местной власти, в частности нарушение порядка регистрации инициативных групп, а также препятствование проведению собраний граждан, сказал председатель ОО “Харьковчанин”.

Учитывая это, общественная организация предлагает внести в действующее законодательство (в закон о всеукраинском и местном референдумах, закон о местном самоуправлении) изменения, которыми будет минимизировано влияние местной власти на организацию и проведение референдумов. То есть, оставить им сугубо технические функции, такие как выделение средств на проведение референдума, обеспечение помещениями, подготовка списков граждан и т.д. Также предлагается ввести уголовную ответственность в отношении должностных лиц за препятствование в проведении подготовительных процедур относительно референдума.

Функции регистрации инициативных групп местного референдума, а также контроль за подготовкой такого референдума, специалисты “Харьковчанина” считают необходимым передать от местной власти областным избирательным комиссиям.

Присутствующий на пресс-конференции советник Президента Украины Анатолий ТКАЧУК отметил, что наработанные предложения ОО “Харьковчанин” совпадают с озвученными 19 сентября инициативами Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

По его словам, местному референдуму посвящена и статья в законе о местном самоуправлении и будет подготовлен новый отдельный закон о местных референдумах.

А.ТКАЧУК отметил, что Президентом был четко поставлен приоритет – что первичной является община, которая формирует власть и влияет на нее, а власть должна учитывать интересы общины.

Относительно процедуры досрочного прекращения полномочий городского председателя или городского совета, то, по его информации, изменения будут внесены таким образом, чтобы, “с одной стороны, община имела возможность исправить свою ошибку, а с другой – чтобы была ответственность самой общины за свой выбор и ответственность совета”.

А.ТКАЧУК отметил, что главная проблема по этому вопросу состоит в самих выборах. Он напомнил, что когда-то в Украине городские председатели избирались в два тура и имели поддержку более половины голосов избирателей, а сегодня есть ряд городов Украины, где председатель избран 17% или 20% голосами избирателей, которые пришли на выборы. Именно это, по его словам, вызывает проблемы взаимоотношений с советом и общиной.

“Поэтому инициатива Президента будет касаться существенной коррекции избирательной системы на местах. Я убежден, что городские председатели будут избираться абсолютным большинством, а депутаты местных советов будут избираться по мажоритарной избирательной системе. Это снимет значительное количество проблем, о которых мы сегодня говорим”, - отметил советник Президента.

По словам А.ТКАЧУКА, в уже наработанном проекте закона записано, что результаты местного референдума не будут нуждаться в утверждении на каком-то высшем уровне.