Руководство МАУ намерено защищать репутацию авиакомпании и пилота, обвиненного в Швеции в употреблении алкоголя

Руководство украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины» намерено защищать репутацию компании и летчика, безосновательно обвиненного в Швеции в употреблении алкоголя перед полетом.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил президент МАУ Юрий МИРОШНИКОВ.

Он отметил, что авиакомпания проводит собственное расследование инцидента. «Внутреннее расследование показало полное отсутствие подозрений того, что пилот мог употреблять алкоголь перед вылетом или во время отдыха в Стокгольме… Сейчас, после получения результатов анализов, которые не обнаружили алкоголя в крови пилота, наше расследование меняет акцент. Вместо того, чтоб рассматривать серьезное нарушение безопасности полетов, которого не было, мы должны рассматривать вопрос нанесения ущерба МАУ и оскорбления подозрением в отношении нашего летчика», - заявил он.

По словам Ю.МИРОШНИКОВА, у авиакомпании нет серьезных претензий к шведской полиции, кроме замечаний по форме поведения полицейских, которые, «очевидно, действовали по своим правилам, подозревая, что летчик находится в состоянии алкогольного опьянения».

Вместе с тем, сказал он, у МАУ есть ряд вопросов к шведской стороне, в частности, к юридическим органам Швеции по поводу того, что они не сообщали авиакомпании информацию, которая помогла бы помочь внутреннему расследованию инцидента.

Также Ю.МИРОШНИКОВ отметил, что с самого начала к разбирательству обстоятельств не были привлечены сотрудники Посольства Украины и консульства, кроме того, удивляет, что анализ крови пилота делался неделю.

Относительно причин, по которым мог возникнуть скандал, Ю.МИРОШНИКОВ пока не связывает это с попыткой вывести авиакомпанию с рынка, хотя считает, что эта версия имеет право на существование.

«У меня возникает подозрение в том, не был ли этот телефонный звонок (сигнал о том, что пилот был пьян, поступил по телефону – УНИАН), который и вызвал все эти события, провокационным, как, к примеру, звонки о том, что в самолет подложена бомба, что время от времени бывает…. Я считаю, что расследование должно дать ответ на вопрос, что это было: провокация или антиконкурентное действие», - сказал Ю.МИРОШНИКОВ, подчеркнув, что в Европе уделяется очень пристальное внимание к авиакомпаниям стран СНГ, поскольку нормы безопасности полетов несколько разнятся.

Как сообщила пресс-секретарь Государственной авиационной администрации Украины Наталия АЛЁШИНА, непроверенная информация о том, что украинский пилот перед вылетом употреблял алкоголь, в утвердительной форме была передана пресс-офисом аэропорта Стокгольма ведущим информационным агентствам Швеции и Норвегии. В связи с этим, учитывая, что алкоголь в крови пилота обнаружен не был, Госавиаадминистрация будет требовать официальных извинений от пресс-офиса.

Вице-президент МАУ Игорь СОСНОВСКИЙ сообщил на пресс-конференции, что в авиакомпании действуют европейские правила обследования пилотов перед полетом.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября в стокгольмском аэропорту “Арланда” был задержан гражданин Украины, капитан самолета авиакомпании “Международные авиалинии Украины” Николай ЛЕБЕДЕВ по подозрению в употреблении алкоголя. Анализ крови Н.ЛЕБЕДЕВА, сделанный 11 сентября, не подтвердил наличия в ней алкоголя. Пилот имеет 14 тысяч часов полетов, из них 9 тысяч - на самолетах «Боинг»

Самолет выполнял чартерный рейс по маршруту «Киев (Борисполь)-Стокгольм-Париж-Тенерифе».